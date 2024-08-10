Соцпомощь для пенсионеров: какие выплаты можно получить

Некоторые пенсионеры могут получать надбавки к пенсии. Однако это касается далеко не всех украинцев.

Кто получит социальную помощь от ООН

Пенсионеры, которые получают выплаты менее 3 250 гривен, могут получить помощь от ООН. Чтобы деньги поступили, надо выполнить следующие условия:

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получать пенсию в размере менее 3 250 гривен;

проживать на территориях активных или возможных боевых действий;

не получать с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций или помощи на проживание ВПЛ.

Социальная помощь на пособие на помощь

Получатели выбираются из перечня ПФУ. Выплаты назначают автоматически.

Пенсионеры, достигшие 80 лет и нуждающиеся в постоянном уходе из-за проблем со здоровьем, могут получать помощь от государства. Сейчас ее размер составляет 944 гривны.

Доплата к пенсии назначается только после личного обращения в соответствующие органы. Для инициирования этого процесса необходимо подать заявление вместе с документами, подтверждающие ухудшение состояния здоровья.