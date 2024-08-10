Хто отримає соціальну допомогу від ООН

Пенсіонери, які отримують виплати менш як 3 250 гривень, можуть отримати допомогу від ООН. Щоб гроші надійшли, треба виконати наступні умови:

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отримувати пенсію в розмірі менше ніж 3 250 гривень;

проживати на територіях активних або можливих бойових дій;

не отримувати з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання ВПО.

Зверніть увагу! Одержувачі обираються з переліку ПФУ. Виплати призначають автоматично.

Соціальна допомога на допомогу

Пенсіонери, які досягли 80 років та потребують постійного догляду через проблеми зі здоров'ям, можуть отримувати допомогу від держави. Нині її розмір становить 944 гривні.

Доплата до пенсії призначається лише після особистого звернення до відповідних органів. Для ініціювання цього процесу необхідно подати заяву разом із документами, що підтверджують погіршення стану здоров'я.