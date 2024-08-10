Кто получит социальную помощь от ООН

Пенсионеры, которые получают выплаты менее 3 250 гривен, могут получить помощь от ООН. Чтобы деньги поступили, надо выполнить следующие условия:

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  • получать пенсию в размере менее 3 250 гривен;
  • проживать на территориях активных или возможных боевых действий;
  • не получать с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций или помощи на проживание ВПЛ.

Социальная помощь на пособие на помощь

Пенсионеры, достигшие 80 лет и нуждающиеся в постоянном уходе из-за проблем со здоровьем, могут получать помощь от государства. Сейчас ее размер составляет 944 гривны.

Доплата к пенсии назначается только после личного обращения в соответствующие органы. Для инициирования этого процесса необходимо подать заявление вместе с документами, подтверждающие ухудшение состояния здоровья.