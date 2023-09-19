Как украинец может получить денежную помощь более 3 тысяч гривен

Правительство ввело специальную помощь для некоторых украинцев. Для того чтобы получить выплату, необходимо подать заявление до 1 ноября.

Как получить выплаты

Денежная помощь предоставляется гражданам, имеющим особые заслуги перед государством. Ранее эти выплаты предоставлялись к 9 мая, но сейчас они назначаются к 24 августа.

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Как именно действует этот механизм, объяснил директор Департамента соцзащиты Минветеранов Руслан Приходько. 24 Канал. Некоторые граждане не смогли получить свои средства вовремя. Поэтому они могут подать соответствующее заявление в ЦНАП и ПФУ.

Руслан Приходько Директор Департамента социальной защиты Минветеранов Если вам до 24 августа был установлен статус и выдано соответствующее удостоверение, но до 1 октября вы не получите разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины, обратитесь, пожалуйста, к 1 ноября в ПФУ или ЦНАП.

Размер выплат для украинцев