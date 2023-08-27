Украинцы могут получить соцвыплаты за границей: как это сделать
Источник:Минсоцполитики
из-за войны значительное количество украинцев до сих пор находится за границей. Правительство ввело возможность для украинских граждан получать социальные выплаты, несмотря на местонахождение.
Как получить социальные выплаты за границей
В Минсоцполитики сообщили, что находящиеся за рубежом украинцы в результате военных действий могут получить свои денежные выплаты через международный перевод.
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Пока эта возможность есть только в Польше, однако в будущем она расширится на другие страны.Обратите внимание! Речь идет именно о тех пенсионерах, которые получали свои выплаты через "Укрпочту". Другим гражданам начисления производятся на старый банковский счет.
Выплаты будут поступать в валюте той страны, где проживает получатель, например, в Польше в злотых.
Чтобы получать такие переводы, пенсионер должен подать специальное заявление в "Укрпочту". Как это сделать:
- онлайн
Зарегистрировать заявление онлайн можно через личный кабинет на официальном сайте "Укрпочты".
- оффлайн
Также вы можете отправить заявление в формате бумажного письма по адресу: АО "Укрпочта", ул. Крещатик, 22, город Киев, 01001 Украина (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина).
Обязательно добавьте примечание непосредственно на конверте – "пенсия переводом".До начала полномасштабного вторжения пенсию наличными на "Укрпочте" получали более 2,2 миллионов пенсионеров.