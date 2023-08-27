Як отримати соціальні виплати за кордоном
У Мінсоцполітики повідомили, що українці, які перебувають за кордоном, внаслідок військових дій, можуть отримати свої грошові виплати через міжнародний переказ.
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Поки що, ця можливість є лише у Польщі, проте у майбутньому вона розшириться на інші країни.
Виплати будуть надходити у валюті тої країни, де проживає одержувач, до прикладу, у Польщі у злотих.
Щоб отримувати такі перекази, пенсіонер має подати спеціальну заяву у "Укрпошту". Як це зробити:
- онлайн
Зареєструвати заяву онлайн можна через особистий кабінет на офіційному сайті "Укрпошти".
- офлайн
Також ви можете надіслати заяву у форматі паперового листа за адресою: АТ "Укрпошта", вул. Хрещатик, 22, місто Київ, 01001 Україна (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Ukraine).
Обов'язково додайте примітку безпосередньо на конверті – "пенсія переказом".