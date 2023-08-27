Як отримати соціальні виплати за кордоном

У Мінсоцполітики повідомили, що українці, які перебувають за кордоном, внаслідок військових дій, можуть отримати свої грошові виплати через міжнародний переказ.

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Поки що, ця можливість є лише у Польщі, проте у майбутньому вона розшириться на інші країни.

Зверніть увагу! Йдеться саме про тих пенсіонерів, які отримували свої виплати через "Укрпошту". Іншим громадянам нарахування відбуваються на старий банківський рахунок.

Виплати будуть надходити у валюті тої країни, де проживає одержувач, до прикладу, у Польщі у злотих.

Щоб отримувати такі перекази, пенсіонер має подати спеціальну заяву у "Укрпошту". Як це зробити:

онлайн

Зареєструвати заяву онлайн можна через особистий кабінет на офіційному сайті "Укрпошти".

офлайн

Також ви можете надіслати заяву у форматі паперового листа за адресою: АТ "Укрпошта", вул. Хрещатик, 22, місто Київ, 01001 Україна (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Ukraine).

Обов'язково додайте примітку безпосередньо на конверті – "пенсія переказом".

До початку повномасштабного вторгнення пенсію готівкою на "Укрпошті" отримували понад 2,2 мільйони пенсіонерів.