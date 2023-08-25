Чи нарахується повний стаж за недопрацьований місяць

У регуляторі пояснили, що неповний місяць роботи зарахується повністю, якщо сума сплачених за цей місяць страхових внесків не менша від мінімуму. Тобто не менше 22% від мінімальної зарплати (6 700 гривень).

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Нагадаємо! Це питання регулюється частиною третьою статті 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Тож, якщо за неповний робочий місяць ви отримали понад мінімальну зарплату, вам зарахують повний стаж, якщо ж ви працюєте на мінімальній зарплаті або менше, то повний місяць не буде враховано.

Що буде з пенсіями у 2024 році

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що українська система пенсій потребує значних реформ. Над цим нині працює ПФУ спільно із міністерством.

Оксана Жолнович Міністерка соцполітики України Якщо говорити про солідарну пенсію, вона має покривати певний відсоток заробітку, який людина отримувала протягом життя, для підтримки того рівня, до якого ця людина звикла. В усіх країнах цей рівень покриття вимірюється відсотково. Це стандарт. Якщо ти пропрацював 30 – 35 років, то 40% твого середнього рівня заробітку маєш отримувати і на пенсії. Ми зараз опрацьовуємо навіть більший відсоток, щоб солідарна та накопичувальна частина перевищувала 40% заробітку

На думку міністерки, нині неможливо забезпечити достатній рівень солідарної пенсії. Нині на 10,6 мільйона пенсіонерів лише 13 мільйонів працездатних громадян, що платять соціальні внески. В таких умовах аби забезпечити пенсійні виплати принаймні 6 – 7 тисяч, особа, що працює, має сплатити ЄСВ понад 10 тисяч гривень, що не реально.

Багато хто в Україні не платить такий великий ЄСВ. Тому необхідний ресурс треба шукати десь і ми зараз над цим працюємо.

– уточнює Жолнович

Також вона додала, що нинішня індексація занижує вартість реального заробітку. Тому Мінсоцполітики працює над чіткими та прив'язаними до стійких величин алгоритмами нарахування пенсії.