Зачислится ли полный стаж за недоработанный месяц

В регуляторе объяснили, что неполный месяц работы зачтется полностью, если сумма уплаченных за этот месяц страховых взносов не меньше минимума. То есть не менее 22% от минимальной зарплаты (6700 гривен).

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Напомним! Этот вопрос регулируется частью третьей статьи 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Итак, если за неполный рабочий месяц вы получили свыше минимальной зарплаты, вам зачислят полный стаж, если же вы работаете на минимальной зарплате или меньше, то полнолуние не будет учтено.

Что будет с пенсиями в 2024 году

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что украинская система пенсий нуждается в значительных реформах. Над этим сейчас работает ПФУ совместно с министерством.

Оксана Жолнович Министерство соцполитики Украины Если говорить о солидарной пенсии, она должна покрывать определенный процент заработка, который человек получал в течение жизни, для поддержания того уровня, к которому этот человек привык. Во всех странах этот уровень покрытия измеряется процентно. Это эталон. Если ты проработал 30-35 лет, то 40% твоего среднего уровня заработка должен получать и на пенсии. Мы сейчас прорабатываем даже больший процент, чтобы солидарная и накопительная часть превышала 40% заработка

По мнению министерши, сейчас невозможно обеспечить достаточный уровень солидарной пенсии. Сейчас на 10,6 миллиона пенсионеров всего 13 миллионов трудоспособных граждан, платящих социальные взносы. В таких условиях, чтобы обеспечить пенсионные выплаты по крайней мере 6 – 7 тысяч, работающий должен оплатить ЕСВ более 10 тысяч гривен, что не реально.

Многие в Украине не платят такой большой ЕСВ. Поэтому необходимый ресурс нужно искать где-то, и мы сейчас над этим работаем.

– уточняет Жолнович

Также она добавила, что нынешняя индексация занижает стоимость реального заработка. Поэтому Минсоцполитики работает над четкими и привязанными к устойчивым величинам алгоритмами начисления пенсии.