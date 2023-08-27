Как получить социальные выплаты за границей
В Минсоцполитики сообщили, что находящиеся за рубежом украинцы в результате военных действий могут получить свои денежные выплаты через международный перевод.
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Пока эта возможность есть только в Польше, однако в будущем она расширится на другие страны.
Выплаты будут поступать в валюте той страны, где проживает получатель, например, в Польше в злотых.
Чтобы получать такие переводы, пенсионер должен подать специальное заявление в "Укрпочту". Как это сделать:
- онлайн
Зарегистрировать заявление онлайн можно через личный кабинет на официальном сайте "Укрпочты".
- оффлайн
Также вы можете отправить заявление в формате бумажного письма по адресу: АО "Укрпочта", ул. Крещатик, 22, город Киев, 01001 Украина (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина).
Обязательно добавьте примечание непосредственно на конверте – "пенсия переводом".