Как получить социальные выплаты за границей

В Минсоцполитики сообщили, что находящиеся за рубежом украинцы в результате военных действий могут получить свои денежные выплаты через международный перевод.

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Пока эта возможность есть только в Польше, однако в будущем она расширится на другие страны.

Обратите внимание! Речь идет именно о тех пенсионерах, которые получали свои выплаты через "Укрпочту". Другим гражданам начисления производятся на старый банковский счет.

Выплаты будут поступать в валюте той страны, где проживает получатель, например, в Польше в злотых.

Чтобы получать такие переводы, пенсионер должен подать специальное заявление в "Укрпочту". Как это сделать:

онлайн

Зарегистрировать заявление онлайн можно через личный кабинет на официальном сайте "Укрпочты".

оффлайн

Также вы можете отправить заявление в формате бумажного письма по адресу: АО "Укрпочта", ул. Крещатик, 22, город Киев, 01001 Украина (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина).

Обязательно добавьте примечание непосредственно на конверте – "пенсия переводом".

До начала полномасштабного вторжения пенсию наличными на "Укрпочте" получали более 2,2 миллионов пенсионеров.