По 3100 гривен к пенсии: кому начислят соцвыплаты ко Дню Независимости
14 августа 2024, 14:54Читати новину українською
На День Независимости некоторые категории лиц могут получить выплаты от 450 до 3 100 гривен. Это касается, в частности, ветеранов войны и других лиц.
Кто получит выплату ко Дню Независимости
Часть украинцев сможет получить специальные выплаты ко Дню Независимости. Это альтернатива помощи, которая ранее предоставлялась до 9 мая.
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Выплаты ко Дню Независимости в этом году варьируются в пределах 450 – 3 100 гривен. Все зависит от категории к которой принадлежит лицо:
По 450 гривен получат:
- Участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто или других мест принудительного содержания.
- Лица, которые были принудительно вывезены на работы.
- Дети партизан.
- Подпольщики и другие участники борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага.
По 650 гривен получат:
- Члены семей погибших или умерших ветеранов войны, чей статус установлен в соответствии с законом о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты.
- Жены умерших лиц, которые имели инвалидность вследствие войны.
- Жены умерших участников боевых действий или участников войны и жертв нацистских преследований, признанных инвалидами из-за общего заболевания или трудового увечья, которые не женились повторно.
По 1 000 гривен получат:
- Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства.
- Бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто или других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились там.
По 3 100 гривен получат:
- Лица с особыми заслугами перед Родиной.
- Лица с инвалидностью, полученной вследствие войны.
- Бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто или других мест принудительного содержания (на момент заключения им не было 14 лет).
- Признанные лица с инвалидностью из-за общего заболевания, трудовое увечье или другие причины.