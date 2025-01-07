Соцвыплаты украинцам: Шмыгаль рассказал о реализации помощи в 2025 году

Украинцы подали уже более 11 миллионов заявок на выплату 1 000 гривен по программе Зимняя еПоддержка. Уже более 8 миллионов граждан получили выплату.

Помощь украинцам от государства в 2025 году

Также в январе этого года начнется выплата Учительской доплаты, передает 24 канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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В частности каждый учитель ежемесячно будет дополнительно получать 1 000 гривен "на руки" к своей зарплате. С сентября 2025 года эта сумма составит уже 2 000 гривен.



Кроме того, в рамках Зимней поддержки реализуется инициатива еКнига.

Уже есть более 56 тысяч заявок от тех, кому в 2024 году исполнилось 18 лет,

- рассказал Шмыгаль.

Важно! К тому же в этом месяце начнет работать еще одна программа Зимней поддержки - прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц, что поможет тысячам людей.