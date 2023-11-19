Пенсии по инвалидности в декабре: ждать ли украинцам перемен
Источник:ПФУ
Выплаты по инвалидности напрямую зависят от возраста лица и обстоятельств, при которых она приобрела увечье. Несмотря на это, правительство определило минимумы, меньше которых льготная пенсия быть не может.
Какими будут выплаты по инвалидности в декабре
В последний раз индексация пенсионных выплат была в марте. Следующий перерасчет ожидается уже в следующем году. Планируется, что индексация будет в начале марта 2024 года, однако своевременность ее проведения зависит от внешних обстоятельств, в частности ситуации на фронте.
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На сумму выплат по инвалидности влияет степень увечья лица, то есть назначенная ему группа. Сейчас минимальная сумма этих пенсий такова:
- I группа – 2 300 гривен;
- ІІ и ІІІ группы, при условии, что лицо не работает – 2 100 гривен;
- ІІ и ІІІ группы, если гражданин работает – 2 093 гривны.
Сумма пенсии по инвалидности зависит от возрастной и определяется в такой пропорции:
- I группа – 100% пенсии по возрасту;
- ІІ группа – 90%;
- ІІІ группа – 50%.