Кто может получить от государства 1 200 и 2 200 гривен помощи

Эвакуированные с опасных территорий и жители освобожденных могут рассчитывать на денежную помощь от государства. Ее размер составляет от 1 200 до 2 200 гривен.

Кто может получить 2 200 гривен

Общество Красного Креста Украины выплачивает жителям деоккупированных территорий помощь в размере 12 00 гривен. А Международная организация по миграции – 2 200 гривен наличными в течение 3 месяцев.

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1 200 гривен от Красного Креста могут получить жители:

Харьковской;

Херсонской;

Донецкой;

Николаевской области.

На 2 200 гривен от Международной организации по миграции могут рассчитывать жители освобожденных территорий:

Харьковщины;

Херсонщины;

Донбасса.

Как получить 3 000 гривен помощи

В то же время, рассказали в Министерстве, украинцам, которые выезжают с опасных территорий бесплатными эвакуационными вагонами в поездах или эвакоавтобусами, также будет предоставляться помощь. В частности:

взрослым выплачивают по 2 000 гривен;

детям и лицам с инвалидностью – по 3 000 гривен.

Речь идет о тех, кто эвакуируется из:

Донецкой;

Херсонской;

Запорожской области.

Деньги эвакуированные получают гарантированно, заверили в Министерстве. Их будут выплачивать в мобильных отделениях Укрпочты.

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В Украине запретили взимать долги за коммуналку с переселенцев. Речь идет о начислениях после 24 февраля 2022 года.

Помощь от государства на проживание внутренне перемещенным лицам предоставляется ежемесячно в размере:

2 000 гривен на взрослого человека;

3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Обратиться за помощью можно лично или онлайн через приложение Дия. Для этого нужны документы, удостоверяющие личность и удостоверяющие регистрацию в населенном пункте, который был оккупирован или где продолжаются активные боевые действия.

Также оформить справку и получить ежемесячную помощь можно непосредственно в ЦНАПе той общины, где находится переселенец – через управление соцзащиты населения или органы социальной опеки.