Хто може отримати 2 200 гривень

Товариство Червоного Хреста України виплачує жителям деокупованих територій допомогу в 1 200 гривень. А Міжнародна організація з міграції – 2 200 гривень готівкою протягом 3 місяців.

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1 200 гривень від Червоного Хреста можуть отримати мешканці:

Харківської;

Херсонської;

Донецької;

Миколаївської областей.

На 2 200 гривень від Міжнародної організації з міграції можуть розраховувати мешканці звільнених територій:

Харківщини;

Херсонщини;

Донеччини.

Як отримати 3 000 гривень допомоги

Водночас, розповіли в Міністерстві, українцям, які виїжджають з небезпечних територій безкоштовними евакуаційними вагонами в поїздах чи евакоавтобусами також надаватиметься допомога. Зокрема:

дорослим виплачують по 2 000 гривень;

дітям та особам з інвалідністю – по 3 000 гривень.

Йдеться про тих, хто евакуюється з:

Донецької;

Херсонської;

Запорізької областей.

Гроші евакуйовані отримують гарантовано, запевнили в міністерстві. Їх виплачуватимуть у мобільних відділеннях Укрпошти.

Зверніть увагу! В Україні заборонили стягувати борги за комуналку з переселенців. Йдеться про нарахування після 24 лютого 2022 року.

На які виплати мають право сім'ї ВПО з дітьми

Допомога від держави на проживання внутрішньо переміщеним особам надається щомісяця в розмірі:

2 000 гривень на дорослу людину;

3 000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Звернутись за допомогою можна особисто або онлайн через застосунок Дія. Для цього потрібні документи, що посвідчують особу та засвідчують реєстрацію у населеному пункті, що був окупований або де тривають активні бойові дії.

Також оформити довідку та отримати щомісячну допомогу можна безпосередньо у ЦНАПі тієї громади, де перебуває переселений – через управління соцзахисту населення або органи соціальної опіки.