Кто может получить 2 200 гривен
Общество Красного Креста Украины выплачивает жителям деоккупированных территорий помощь в размере 12 00 гривен. А Международная организация по миграции – 2 200 гривен наличными в течение 3 месяцев.
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1 200 гривен от Красного Креста могут получить жители:
- Харьковской;
- Херсонской;
- Донецкой;
- Николаевской области.
На 2 200 гривен от Международной организации по миграции могут рассчитывать жители освобожденных территорий:
- Харьковщины;
- Херсонщины;
- Донбасса.
Как получить 3 000 гривен помощи
В то же время, рассказали в Министерстве, украинцам, которые выезжают с опасных территорий бесплатными эвакуационными вагонами в поездах или эвакоавтобусами, также будет предоставляться помощь. В частности:
- взрослым выплачивают по 2 000 гривен;
- детям и лицам с инвалидностью – по 3 000 гривен.
Речь идет о тех, кто эвакуируется из:
- Донецкой;
- Херсонской;
- Запорожской области.
Деньги эвакуированные получают гарантированно, заверили в Министерстве. Их будут выплачивать в мобильных отделениях Укрпочты.
На какие выплаты имеют право семьи ВПЛ с детьми
Помощь от государства на проживание внутренне перемещенным лицам предоставляется ежемесячно в размере:
- 2 000 гривен на взрослого человека;
- 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью.
Обратиться за помощью можно лично или онлайн через приложение Дия. Для этого нужны документы, удостоверяющие личность и удостоверяющие регистрацию в населенном пункте, который был оккупирован или где продолжаются активные боевые действия.
Также оформить справку и получить ежемесячную помощь можно непосредственно в ЦНАПе той общины, где находится переселенец – через управление соцзащиты населения или органы социальной опеки.