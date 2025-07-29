Приведет к серьезным проблемам в экономике: две страны ЕС выступили против соглашения с Трампом

Две страны Европы выступили против торгового соглашения с Соединенными Штатами. Речь идет о Франции и Германии.

Что говорят в Германии по соглашению с Трампом?

На следующий день после заключения соглашения между в Берлине царило разочарование, пишет 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Канцлер Фридрих Мерц открыто признал, что компромисс в тарифном споре с администрацией президента США Дональда Трампа создаст серьезные проблемы для немецкой экономики. В частности после заседания кабинета министров безопасности в понедельник вечером Мерц заявил, что "немецкая экономика испытает значительный ущерб от этих тарифов".

Но последствия не ограничились Германией и Европой. Согласно словам Фридриха Мерца, также увидеть последствия этой торговой политики можно будет в Америке.

Он добавил, что это приведет не только к более высокому уровню инфляции, но и к ухудшению трансатлантической торговли в целому. Также Канцлер твердо убежден, что эти тарифы не отвечают интересам Соединенных Штатов Америки.

Я не доволен этим результатом в смысле "сейчас все в порядке". Но большего, очевидно, было невозможно достичь,

– сказал Мерц.

Канцлер выразила искреннюю благодарность Европейской комиссии за неустанные переговоры с правительством США. Он отметил, что лично не ожидал ничего большего, чем такой результат.

Но еще раз повторяю: этот результат не может нас удовлетворить, но это было лучшее, чего можно было достичь в данной ситуации,

– подчеркнул немецкий политик.

Что говорят во Франции? Как сообщает FT, премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал подписание соглашения "черным днем". По его мнению, таким образом Евросоюз просто "смирился с поражением".

Обратите внимание! Ультраправые партии как Германии, так и Франции заявили, что эта договоренность разоблачила слабость блока.