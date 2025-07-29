Обещание Брюсселя закупить американской энергии на 750 миллиардов долларов в рамках нового торгового соглашения между США и ЕС является нереалистичным. В частности оно базируется на "воздушных замках".

Что не так с соглашением между ЕС и США?

И это даже несмотря на то, что производители заявили, что это может стимулировать продажи, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

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Соглашение требует от компаний ЕС ежегодно в течение следующих трех лет покупать американскую нефть, природный газ и ядерные технологии на сумму 250 миллиардов долларов. Аналитики были удивлены таким показателем, ведь его выполнение зависит от решений компаний, принадлежащих акционерам, тогда как сам континент стремится декарбонизировать свою экономику.

Даже если бы Европа захотела увеличить импорт, я не знаю, как ЕС может заставить эти компании покупать больше американской энергии,

– сказал Мэтт Смит из энергетической консалтинговой компании Kpler.

По его словам, цифры – это "воздушные замки". Компании подотчетны своим акционерам и имеют обязанность закупать дешевое сырье.

Интересно! Объявление сделало энергию центральным элементом торговой сделки. Трамп неоднократно выступал за эпоху американского "энергетического доминирования", базирующегося на "освобождении" добычи ископаемого топлива, хотя бурение в сфере сланцевой нефти и газа замедлилось после его возвращения в Белый дом.

В прошлом году ЕС импортировал энергии на сумму более 435,7 миллиарда долларов. Но поставки американского ископаемого топлива составило лишь 75 миллиардов долларов.

Почему ЕС не сможет закупить столько американской энергии? Брюссель до сих пор планирует полностью прекратить закупки российского газа до 2028 года, включая СПГ, что могло бы открыть дополнительную нишу для американских экспортеров. Но достичь целевого показателя в 250 миллиардов долларов будет невозможно без значительного увеличения объемов поставок из США, сокращения импорта из других стран и роста цен на энергоносители. Кроме того, нужно еще и придерживаться целей по дешевой и надежной энергии, как того хотят Европа и Трамп.

Однако американские производители отнеслись к соглашению более оптимистично, заявив, что она поможет европейским компаниям, которые импортируют энергию, заключать больше контрактов на поставки из США. В частности американский нефтяной институт – влиятельная лоббистская группа нефтяной отрасли в Вашингтоне – заявил, что это соглашение "закрепит роль США" как критически важного поставщика для Европы.

Руководители СПГ-компаний заявили, что она может помочь девелоперам получить дополнительное финансирование для строительства новой волны заводов по производству СПГ в Мексиканском заливе – центре экспортной газовой промышленности США.

Билл Фаррен-Прайс, руководитель газовых исследований в Оксфордском институте энергетических исследований, отметил, что трудно представить, как ЕС сможет увеличить в пять раз объемы энергетического импорта из США, когда одновременно переходит на возобновляемые источники.

Заметьте! Согласно его словам, спрос на газ в Европе мягкий, а цены на энергоносители снижаются. К тому же энергетический импорт в Европе осуществляют частные компании, а не государства.