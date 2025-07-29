Що не так з угодою між ЄС та США?

І це навіть попри те, що виробники заявили, що це може стимулювати продажі, пише 24 Канал з посиланням на FT.

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Угода вимагає від компаній ЄС щороку протягом наступних трьох років купувати американську нафту, природний газ та ядерні технології на суму 250 мільярдів доларів. Аналітики були здивовані таким показником, адже його виконання залежить від рішень компаній, що належать акціонерам, тоді як сам континент прагне декарбонізувати свою економіку.

Навіть якби Європа захотіла збільшити імпорт, я не знаю, як ЄС може змусити ці компанії купувати більше американської енергії,

– сказав Метт Сміт з енергетичної консалтингової компанії Kpler.

За його словами, цифри – це "повітряні замки". Компанії підзвітні своїм акціонерам і мають обов’язок закуповувати найдешевшу сировину.

Цікаво! Оголошення зробило енергію центральним елементом торговельної угоди. Трамп неодноразово виступав за епоху американського "енергетичного домінування", що базується на "звільненні" видобутку викопного палива, хоча буріння у сфері сланцевої нафти й газу сповільнилося після його повернення в Білий дім.

Минулого року ЄС імпортував енергії на суму понад 435,7 мільярда доларів. Але постачання американського викопного палива становило лише 75 мільярдів доларів.

Чому ЄС не зможе закупити стільки американської енергії? Брюссель досі планує повністю припинити закупівлі російського газу до 2028 року, включаючи СПГ, що могло б відкрити додаткову нішу для американських експортерів. Але досягти цільового показника у 250 мільярдів доларів буде неможливо без значного збільшення обсягів поставок з США, скорочення імпорту з інших країн і зростання цін на енергоносії. Крім того, потрібно ще й дотримуватися цілей щодо дешевої та надійної енергії, як того хочуть Європа та Трамп.

Однак американські виробники поставилися до угоди більш оптимістично, заявивши, що вона допоможе європейським компаніям, які імпортують енергію, укладати більше контрактів на постачання з США. Зокрема американський нафтовий інститут – впливова лобістська група нафтової галузі у Вашингтоні – заявив, що ця угода "закріпить роль США" як критично важливого постачальника для Європи.

Керівники СПГ-компаній заявили, що вона може допомогти девелоперам отримати додаткове фінансування для будівництва нової хвилі заводів з виробництва СПГ у Мексиканській затоці – центрі експортної газової промисловості США.

Білл Фаррен-Прайс, керівник газових досліджень в Оксфордському інституті енергетичних досліджень, зазначив, що важко уявити, як ЄС зможе збільшити в п’ять разів обсяги енергетичного імпорту з США, коли водночас переходить на відновлювані джерела.

Зауважте! Згідно з його слів, попит на газ у Європі м’який, а ціни на енергоносії знижуються. До того ж енергетичний імпорт у Європі здійснюють приватні компанії, а не держави.