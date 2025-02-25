Соглашение о полезных ископаемых: документ будет запрещать России получить выгоду от восстановления Украины

Украина находится на финальной стадии переговоров с США по соглашению, которое предоставит Вашингтону долю в природных ресурсах страны. Об этом заявила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина.

Украина и США почти согласовали соглашение

Обе стороны ведут интенсивные переговоры по соглашению, которое администрация президента США Дональда Трампа считает ключевой частью своего плана достижения перемирия в трехлетней войне России против Украины, пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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В материале говорится о том, что новый проект соглашения почти согласован. В частности Украина сейчас ожидает ответа от США.

Согласно проекту, с которым ознакомилось издание, США обязуются поддерживать "свободную, суверенную и безопасную" Украину и "длительный мир" в рамках этого соглашения. Также будет предусмотрено "стабильное партнерство" между Вашингтоном и Киевом и намерение инвестировать в Украину.

Обратите внимание! США также заявили, что те, кто действовал против Украины во время войны, не должны получить выгоду от ее восстановления. Однако, как отметил источник, с которым общались журналисты, текст соглашения еще не финализирован и может измениться.

Что известно о соглашении между Украиной и США

Президент Владимир Зеленский в воскресенье сообщил журналистам, что США отказались от своего требования, чтобы Киев обязался уплатить 500 миллиардов долларов в фонд как форму возврата американской помощи. Зеленский опроверг эту цифру и заявил, что она ближе к 90 миллиардам долларов. Кроме того, украинский лидер настоял, что военная поддержка США должна быть частью любого соглашения.

Переговоры были очень конструктивными, почти все ключевые детали согласованы. Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить соглашение в Вашингтоне как можно быстрее, чтобы продемонстрировать нашу преданность на десятилетия вперед,

- написала Стефанишина в понедельник в соцсети X.

Источник сообщил, что сейчас ожидается, что после подписания текущего соглашения будет согласовано дополнительное детальное соглашение. Оно определит, как именно фонд будет создан, и как он в дальнейшем будет работать.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина стремится инвестировать в фонд вместе с США на равных условиях – 50 на 50. В частности фонд будет включать будущие доходы от государственных предприятий, а также от добычи сырья.

Это вклад от Украины. Со стороны США будет вклад в виде финансирования безопасности, экономического развития, капитальных инвестиций и инфраструктуры,

- сказал Шмыгаль.

Министр финансов США Скотт Бессент обсудил детали потенциальной сделки в программе Sunday Morning Futures на телеканале Fox News, заявив, что США могут помочь Украине выйти на "мощную траекторию роста". Однако вместо военных гарантий США предлагают "гарантии экономической безопасности", добавил он.

Однако Зеленский уже отверг аргумент США о том, что деятельность американских компаний в Украине сама по себе может рассматриваться как форма гарантии безопасности. Поэтому Киев все же добавил в текст соглашения формулировку относительно официальных гарантий безопасности от США, несмотря на что Вашингтон отклонил эту опцию. Об этом изданию также рассказал источник, пожелавший остаться анонимным.

На сегодня мы обсуждаем с США два пункта: гарантии безопасности и экономическое сотрудничество,

– сказал Денис Шмыгаль.

Важно! Однако советник по национальной безопасности США Майкл Волтц отметил, что "гарантии безопасности для Украины – это отдельный разговор".