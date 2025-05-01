Подписание – это еще не финал: когда в Украине вступит в силу соглашение об ископаемых

30 апреля Украина и США подписали важное соглашение о сотрудничестве в сфере недропользования. Однако сам факт подписания – это лишь первый шаг, ведь для того, чтобы соглашение вступило в силу, его еще должна одобрить Верховная Рада.

Соглашение подписали, что дальше

Как пояснил заместитель министра экономики Тарас Качка, процедура ратификации предусмотрена прямо в тексте документа, передает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Правительство уже готовится начать обсуждение с парламентом, чтобы прозрачно представить соглашение и развеять любые сомнения или мифы, которые появлялись в медиа во время ее подготовки.

Очевидно, что мы начнем консультации с парламентом, представим ее максимально прозрачно,

– заявил чиновник.

По словам чиновника, после ратификации Украина перейдет к следующему этапу – создание специального фонда, который и станет механизмом для привлечения инвестиций в добычу полезных ископаемых.

Важно! Это означает, что реальные изменения, в частности проекты и финансирование, стартуют уже после принятия документа на уровне парламента.

Детали о соглашении

Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, известное как "соглашение о недрах". Документ подписали первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент.

Соглашение предусматривает, что США получат доступ к украинским природным ресурсам, но право контроля будет оставаться за Украиной. Также договорено о создании совместного Инвестиционного фонда для восстановления страны. Управление фондом будет осуществляться на равных условиях – 50 на 50, без преимущества голоса ни для одной из сторон.

Обратите внимание! 1 мая президент США Дональд Трамп впервые публично прокомментировал договоренность. Он заявил, что считает сделку выгодной для США, ведь страна получит больше, чем инвестирует.