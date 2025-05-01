Как в Европе готовятся к тому, что Трамп может выйти из переговоров

По словам главы европейской дипломатии Кая Каллас, американцы сейчас размышляют над тем оставлять Украину или пытаться заключить соглашение с россиянами, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Дело в том, что представитель государственного секретаря США Марко Рубио заявил, что если не будет прогресса, то США отступят от посреднической деятельности в переговорах.

Кроме того, есть опасения, что возможное экономическое сближение Вашингтона с Москвой повлияет на некоторые страны Евросоюза, которые также потребуют отменить санкции против России.

В Европе выражают обеспокоенность еще и относительно того, что США могут позволить своим компаниям возобновить сотрудничество с Россией, зато для европейских предприятий это запрещено.

Однако Каллас заявляет, что в Евросоюзе есть "план Б" для сохранения экономического давления на Россию, например, если Венгрия заблокирует продление санкций.

Мы должны работать над "планом А", потому что если вы сосредоточитесь "на плане Б", тогда он произойдет. Переговоры с Вашингтоном и другими международными партнерами по сохранению санкций продолжаются,

– сказала Каллас.

Что будет если США покинет Украину

Кая Каллас прогнозирует, что если Вашингтон оставит Украину, Европа сможет помочь финансово. Однако в военной поддержке могут быть пробелы, которые будет трудно заполнить.

Сейчас в Евросоюзе сосредоточены над тем, чтобы убедить американцев, что результаты войны в Украине в их интересах. В то же время предложение США о признании Крыма российским в Европе не примут.

Президент Трамп заявил, что хочет, чтобы убийства прекратились. Он должен давить на того, кто убивает,

– добавила дипломат.