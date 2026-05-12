Дело не в нефти и газе: Индия и Россия готовят новую сделку на миллиарды

Индия и Россия готовятся подписать важное соглашение о в сфере критических минералов. Документ может охватить разведку месторождений, переработку сырья, а также технологическое сотрудничество между странами.

Какое соглашение готовят Индия и Россия?

Обсуждение страны проводят пока что непублично. Однако по данным источников, договоренности уже находятся на продвинутом этапе, пишет Reuters.

Смотрите также Россия заставляла индусов воевать: родные подали в суд

Осведомленные с переговорами собеседники издания рассказали, что в центре будущего соглашения будут литий и редкоземельные металлы. Ведь они имеют стратегическое значение для энергетики и промышленности.

Договоренности предусматривают не только поставки сырья. Страны также хотят создать механизмы, которые будут стимулировать корпоративные инвестиции в совместные проекты,

– отмечает издание.

Ожидается, что Индия и Россия могут подписать соглашение в течение ближайших двух месяцев. Более того, по некоторым данным, Нью-Дели якобы уже передали в Москву проект документа на согласование.

Впрочем, и в российском Минпромторге, и в индийском министерстве горной промышленности комментировать возможное сотрудничество отказались.

Зачем Индии углублять сотрудничество с Москвой?

Россия стремится углубить экономическое сотрудничество с Индией, однако и для Нью-Дели эта сделка выгодна. Ведь главным поставщиком критических минералов и технологий их обработки в мире остается Китай.

Поэтому Индия пытается уменьшить зависимость в сфере редкоземель от Пекина и = активно ищет новые источники сырья, критически важного для развития промышленности и инфраструктуры.

Она уже подписала соглашения о сотрудничестве в сфере критических минералов с несколькими странами:

Аргентиной;

Австралией;

и Японией.

Параллельно Нью-Дели ведет переговоры с Перу и Чили.

Однако пока прогресс незначительный – удалось реализовать только один проект по добыче лития в Аргентине, подписан в 2024 году. Поэтому новое соглашение с Россией может стать для Индии существенным шагом к улучшению ситуации с поставками редкоземельных металлов.

Обратите внимание! В 2023 году индийское правительство определило более 20 стратегических минералов, в том числе литий, критически важными для энергетической трансформации страны и экономики в целом.

Почему Индия продолжает покупать у Москвы?

Россия и Индия уже давно наладили сотрудничество, особенно в поставках энергоресурсов.

После начала полномасштабной войны в Украине, когда Москва потеряла значительную часть торговых партнеров из-за западных санкций, именно Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, транспортируемой морем.

Президент Дональд Трамп надавил на Нью-Дели за покупку нефти у России, больно ударив пошлинами и заставив несколько сократить импорт. Но Индия очень пострадала от войны в Иране и сейчас продолжает покупать нефть у Москвы, пишет Reuters.

Например, в марте 2026 года импорт российской нефти в Индию удвоился и составил в среднем 2,25 миллиона баррелей в сутки.

Россия продолжала оставаться главным поставщиком нефти в Индию в марте, тогда как Саудовская Аравия вытеснила Ирак, выйдя на второе место,

– указывает издание.

Как пояснил в эфире 24 Канала политолог и эксперт – международник Максим Несвитайлов главную роль в сближении Индии и России сыграли ошибки Запада. По его словам, Нью-Дели получал санкции и ультиматумы вместо реальных экономических предложений или планов сотрудничества, способных заменить российские энергоресурсы.

Но правительству страны нужно одновременно удерживать экономический рост и обеспечивать людей энергией, поэтому вопрос дешевых ресурсов выходит на первый план.

Ему нужно, чтобы экономика страны в дальнейшем росла. А для этого нужны дешевые энергоресурсы,

– добавил политолог.

Что еще известно о сотрудничестве Индии и России?

Несмотря на дефицит энергоресурсов, который усилился на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, Индия отказалась принимать очередную партию сжиженного российского газа, подпадающую под действие американских санкций.

Речь идет о танкере Kunpeng, который еще в середине апреля направлялся к индийскому терминалу Дахедж на западе страны. Судно должно было доставить СПГ с подсанкционного российского завода "Поровая", однако так и не завершило разгрузки, и поставки были фактически сорваны.

В то же время Москва продолжает продвигать расширение экономического сотрудничества с Нью-Дели, в частности в электроэнергетике и авиасообщении. По имеющимся данным, около 96% торговых операций между странами уже осуществляются в национальных валютах – рублях и рупиях.