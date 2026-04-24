Они не знают, где их близкие и живы ли вообще. Об этом рассказали в проекте "Хочу жить".

Смотрите также Россия планирует захват океана и раздел мира до 2035 года․ Расследование

Что известно об иске Индии против России?

Обманутых семей 26 – именно столько присоединились к иску. Но на самом деле их может быть значительно больше – более 100.

26 семей, чьи дети и мужья поехали в Россию с целью трудоустройства, но были обмануты и принуждены к участию в войне на стороне России, объединились и через суд пытаются добиться ответов о судьбе своих близких. Семьи стремятся выяснить состояние этих людей, а именно – живы ли они, или погибли. Они ничего не знают о родных, потому что в российской армии для них запрещают звонки и телефоны. Поэтому семьи требуют, чтобы посол Индии в России предоставил обновленную информацию о ситуации,

– говорится в заметке.

"Хочу жить" обращают внимание, что индусы не понимают, с чем имеют дело в лице путинского режима. Там отмечают: индийских граждан обманули с контрактами не случайно, потому что российские вербовщики прекрасно знали, куда на самом деле отправляют иностранных граждан.

Можно сколько угодно обращаться в суды и правительства, но факт в том, что россияне знали, на что идут, когда обманывали индусов с контрактами. Их набирали, чтобы после двух недель "подготовки" отправить в штурмовые подразделения, не заботясь о том, выживут они или нет. И теперь, когда они пропали без вести, их российским командирам безразлично к их судьбе,

– акцентируют в проекте.

Важно! 4 марта Путин подписал указ, который запрещает выдавать иностранцев, которые служат в вооруженных силах России, другим государствам. Фактически это запрет на экстрадицию тех, кого подозревают в военных преступлениях. Впрочем, бывший работник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом заявил: Кремль все равно будет выдавать преступников – но тогда, когда это станет ему выгодно. Пока что их накапливают в оккупационной армии.

Кого еще вербует на войну Россия?