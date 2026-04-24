Вони не знають, де їхні близькі та чи живі взагалі. Про це розповіли в проєкті "Хочу жить".

Що відомо про позов Індії проти Росії?

Обдурених родин 26 – саме стільки приєдналися до позову. Та насправді їх може бути значно більше – понад 100.

26 сімей, чиї діти та чоловіки поїхали до Росії з метою працевлаштування, але були обдурені та примушені до участі у війні на боці Росії, об'єдналися і через суд намагаються домогтися відповідей про долю своїх близьких. Сім'ї прагнуть з'ясувати стан цих людей, а саме – чи живі вони, чи загинули. Вони нічого не знають про рідних, бо у російській армії для них забороняють дзвінки та телефони. Тому сім'ї вимагають, щоб посол Індії в Росії надав оновлену інформацію про ситуацію,

– мовиться в дописі.

"Хочу жить" звертають увагу, що індуси не розуміють, з чим мають справу в особі путінського режиму. Там наголошують: індійських громадян обдурили із контрактами не випадково, бо російські вербувальники чудово знали, куди насправді відправляють іноземних громадян.

Можна скільки завгодно звертатися до судів та урядів, але факт у тому, що росіяни знали, на що йдуть, коли обманювали індусів із контрактами. Їх набирали, щоб після двох тижнів "підготовки" відправити до штурмових підрозділів, не переймаючись тим, виживуть вони чи ні. І тепер, коли вони зникли безвісти, їхнім російським командирам байдуже до їхньої долі,

– акцентують у проєкті.

Важливо! 4 березня Путін підписав указ, який забороняє видавати іноземців, які служать у збройних силах Росії, іншим державам. Фактично це заборона на екстрадицію тих, кого підозрюють у воєнних злочинах. Утім, колишній працівник СБУ Іван Ступак в розмові з 24 Каналом заявив: Кремль все одно видаватиме злочинців – але тоді, коли це стане йому вигідно. Поки що їх накопичують в окупаційній армії.

