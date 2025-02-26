Половину доходов придется отдать: Шмыгаль раскрыл детали будущей сделки с США

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в течение последних двух недель украинское и американское правительство работали над соглашением о сотрудничестве. Речь идет, в частности, об использовании полезных ископаемых. По состоянию на сейчас, можно говорить о разработке окончательного варианта соглашения.

Что известно о соглашении между США и Украиной

Предварительное соглашение, которое удалось разработать, получило название "Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины", сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Фактически, это предварительный договор, который предусматривает юридическое действие. Это будущее создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, где Украина и США на равных будут управлять этим фондом, наполнять его.

Как отметил Шмыгаль, Украина не рассматривает подписание каких-либо соглашений без сильных гарантий безопасности. Премьер-министр сказал, что в интересах американцев инвестиции именно в мирную и свободную Украину.

Вкладом Украины (в фонд – 24 Канал) считается часть наших доходов будущих от ренты или лицензии на полезные ископаемые, от дивидендов на объекты инфраструктуры, которая используется для транспортировки и добычи соответствующих полезных ископаемых,

– говорит Шмыгаль.

Речь идет именно о будущих лицензиях и разработках. Шмыгаль заметил, что инфраструктура для транспортировки и логистики может использоваться и та, которая есть сейчас. Однако чтобы об этом говорить предметно, нужно провести соответствующие обсуждения.

Обратите внимание! По словам Шмыгаля, часть, которую должна вкладывать Украина – это 50% от указанных доходов.