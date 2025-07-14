Украина и США запустят производство дефицитных веществ для обороны

Украинская государственная компания "Украинская оборонная промышленность" подписала соглашение с американской D&M Holding Company. Они вместе построят новый завод.

Какое соглашение подписали компании?

Подписание соглашения состоялось 11 июля в Риме, где проводилась Международная конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2025), сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укроборонпром".

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Документ предусматривает создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для нужд оборонного сектора,

– отметили в украинской компании.

Важный для украинского ОПК документ подписали генеральный директор "УОП" Олег Гуляк и СЕО D&M Holding Company Даниэл Пауэрс. Также присутствовали:

специальный посланник США в Украине Кит Келлог;

советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин;

председатель наблюдательного совета акционерного общества "УОП" Давид Ломджария.

Подписание соглашения между компаниями "Украинская оборонная промышленность" и D&M Holding Company / "Укроборонпром"

Что будет производить совместное предприятие?

Завод будет расположен на территории США и будет будет производить продукцию, которую используют для производства боеприпасов для Сил обороны Украины.

Украинская оборонка должна постепенно перейти от масштабных закупок к собственному производству, чтобы удовлетворить насущные потребности. Не менее важно, что предприятие будет работать на безопасной территории,

– подчеркнул Гуляк.

В "Укроборонпроме" подчеркнули, что новое соглашение поможет преодолеть дефицит продуктов специальной химии, который сегодня остро ощущается в боеприпасной отрасли.

Стоит знать! В начале года стало известно, что "Укроборонпром" также заключил соглашение с канадской компанией Roshel о создании совместного производства бронемашин. Это сотрудничество должно ускорить поставки бронетехники в украинские боевые подразделения.