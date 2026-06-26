Жилищное строительство, дороги и энергетика: Украина привлекла более полумиллиарда евро поддержки
В ходе Конференции по восстановлению Украины URC2026 в Гданьске представители украинской делегации подписали соглашения с европейскими финансовыми учреждениями на сотни миллионов евро. Средства будут направлены на восстановление Украины, гарантии для бизнеса и энергетику.
Какие средства были привлечены на восстановление Украины
Об этом сообщили министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и министр энергетики Денис Шмыгаль.
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Кулеба в кулуарах конференции подписал соглашение с Европейским инвестиционным банком на 470 миллионов евро. Новый пакет поддержки от ЕИБ направлен на восстановление Украины.
На эти средства, в частности, будут профинансированы жилищные и дорожные проекты, пограничная инфраструктура и восстановление водоснабжения в районах, пострадавших от российских атак.
Финансирование будет распределено по ключевым направлениям:
- 125 миллионов евро — на ремонт и модернизацию поврежденных систем водоснабжения и водоотведения;
- 100 миллионов евро — на пилотную программу социального жилья для вынужденных переселенцев, молодежи и специалистов, нуждающихся в поддержке;
- 100 миллионов евро — на финансирование энергоэффективности малого и среднего бизнеса через кредит Укрэксимбанка;
- 96 миллионов евро — на ремонт дорог и мостов, а также развитие инфраструктуры на границе с целью улучшения транспортного сообщения с ЕС;
- и 80 миллионов евро – на запуск фонда European Flagship, который должен способствовать привлечению инвестиций в частный сектор.
Кроме того, ЕИБ предоставит гарантии на 500 миллионов евро для бизнеса. Это позволит получить доступ к финансированию 10 тысячам предпринимателей, прежде всего ветеранам и бизнесменам, пострадавшим от войны.
Подписанные соглашения — это доверие к Украине, готовность инвестировать в наши общины и общее видение того, какой должна быть современная европейская Украина после войны,
– подчеркнул Кулеба.
Сколько выделяют на энергетику
В то же время Денис Шмыгаль подписал соглашение на 90 миллионов евро с Европейским банком реконструкции и развития.
Эти средства пойдут на укрепление энергосистемы Украины. Их получит "Укрэнерго" и направит на самые насущные нужды:
- строительство защитных сооружений;
- восстановление сетевой инфраструктуры;
- а также закупку критически важного энергетического оборудования.
Также в рамках этого соглашения ЕБРР профинансирует реконструкцию трех крупных подстанций мощностью 330 киловатт и строительство одной новой в Западной Украине.
ЕБРР является одним из ключевых доноров в реализации проектов по защите объектов системы передачи электроэнергии,
– подчеркнул Шмыгаль.
Министр энергетики добавил, что партнеры выделили уже более 582 миллионов евро с начала полномасштабного вторжения России на защиту энергетики и формирование необходимых резервов.
Таким образом, Конференция по восстановлению Украины в Польше оказалась очень продуктивной. Ведь она позволила заручиться поддержкой партнеров в тех отраслях, которые больше всего нуждаются в инвестициях именно сейчас.
В целом, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, в Гданьске украинская делегация заключила 160 соглашений на общую сумму более 10 миллиардов евро.