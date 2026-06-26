Какие средства были привлечены на восстановление Украины

Об этом сообщили министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и министр энергетики Денис Шмыгаль.

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Кулеба в кулуарах конференции подписал соглашение с Европейским инвестиционным банком на 470 миллионов евро. Новый пакет поддержки от ЕИБ направлен на восстановление Украины.

На эти средства, в частности, будут профинансированы жилищные и дорожные проекты, пограничная инфраструктура и восстановление водоснабжения в районах, пострадавших от российских атак.

Финансирование будет распределено по ключевым направлениям:

125 миллионов евро — на ремонт и модернизацию поврежденных систем водоснабжения и водоотведения;

— на ремонт и модернизацию поврежденных систем водоснабжения и водоотведения; 100 миллионов евро — на пилотную программу социального жилья для вынужденных переселенцев, молодежи и специалистов, нуждающихся в поддержке;

— на пилотную программу социального жилья для вынужденных переселенцев, молодежи и специалистов, нуждающихся в поддержке; 100 миллионов евро — на финансирование энергоэффективности малого и среднего бизнеса через кредит Укрэксимбанка;

— на финансирование энергоэффективности малого и среднего бизнеса через кредит Укрэксимбанка; 96 миллионов евро — на ремонт дорог и мостов, а также развитие инфраструктуры на границе с целью улучшения транспортного сообщения с ЕС;

— на ремонт дорог и мостов, а также развитие инфраструктуры на границе с целью улучшения транспортного сообщения с ЕС; и 80 миллионов евро – на запуск фонда European Flagship, который должен способствовать привлечению инвестиций в частный сектор.

Кроме того, ЕИБ предоставит гарантии на 500 миллионов евро для бизнеса. Это позволит получить доступ к финансированию 10 тысячам предпринимателей, прежде всего ветеранам и бизнесменам, пострадавшим от войны.

Подписанные соглашения — это доверие к Украине, готовность инвестировать в наши общины и общее видение того, какой должна быть современная европейская Украина после войны,

– подчеркнул Кулеба.

Сколько выделяют на энергетику

В то же время Денис Шмыгаль подписал соглашение на 90 миллионов евро с Европейским банком реконструкции и развития.

Эти средства пойдут на укрепление энергосистемы Украины. Их получит "Укрэнерго" и направит на самые насущные нужды:

строительство защитных сооружений;

восстановление сетевой инфраструктуры;

а также закупку критически важного энергетического оборудования.

Также в рамках этого соглашения ЕБРР профинансирует реконструкцию трех крупных подстанций мощностью 330 киловатт и строительство одной новой в Западной Украине.

ЕБРР является одним из ключевых доноров в реализации проектов по защите объектов системы передачи электроэнергии,

– подчеркнул Шмыгаль.

Министр энергетики добавил, что партнеры выделили уже более 582 миллионов евро с начала полномасштабного вторжения России на защиту энергетики и формирование необходимых резервов.

Таким образом, Конференция по восстановлению Украины в Польше оказалась очень продуктивной. Ведь она позволила заручиться поддержкой партнеров в тех отраслях, которые больше всего нуждаются в инвестициях именно сейчас.

В целом, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, в Гданьске украинская делегация заключила 160 соглашений на общую сумму более 10 миллиардов евро.