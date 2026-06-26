Які кошти залучили на відновлення України

Про це повідомили міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та міністр енергетики Денис Шмигаль.

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Кулеба на полях конференції підписав угоду з Європейським інвестиційним банком на 470 мільйонів євро. Новий пакет підтримки від ЄІБ спрямований на відновлення України.

За ці кошти зокрема профінансують житлові та дорожні проєкти, прикордонну інфраструктуру та відновлення водопостачання у районах, що постраждали від російських атак.

Фінансування розподілять за ключовими напрямками:

125 мільйонів євро – на ремонт та модернізацію пошкоджених систем водопостачання та водовідведення;

– на ремонт та модернізацію пошкоджених систем водопостачання та водовідведення; 100 мільйонів євро – на пілотну програму соціального житла для вимушених переселенців, молоді та спеціалістів, що потребують підтримки;

– на пілотну програму соціального житла для вимушених переселенців, молоді та спеціалістів, що потребують підтримки; 100 мільйонів євро – на фінансування енергоефективності малого та середнього бізнесу через кредит Укрексімбанку;

– на фінансування енергоефективності малого та середнього бізнесу через кредит Укрексімбанку; 96 мільйонів євро – на ремонт доріг та мостів, а також розвиток інфраструктури на кордоні, щоб поліпшити сполучення з ЄС;

– на ремонт доріг та мостів, а також розвиток інфраструктури на кордоні, щоб поліпшити сполучення з ЄС; та 80 мільйонів євро – на запуск фонду European Flagship, який має сприяти залученню інвестицій у приватний сектор.

На додачу ЄІБ надасть гарантії на 500 мільйонів євро для бізнесу. Це дозволить отримати доступ до фінансування 10 тисячам підприємців, насамперед ветеранам та бізнесменам, що постраждали від війни.

Підписані домовленості – це довіра до України, готовність інвестувати в наші громади та спільне бачення того, якою має бути сучасна європейська Україна після війни,

– наголосив Кулеба.

Скільки виділяють на енергетику

Водночас Денис Шмигаль підписав угоду на 90 мільйонів євро з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Ці кошти підуть на зміцнення енергосистеми України. Їх отримає Укренерго і спрямує на найперші потреби:

будівництво захисних споруд;

відновлення мережевої інфраструктури;

та закупівлю критично важливого енергетичного обладнання.

Також у рамках цієї угоди ЄБРР профінансує реконструкцію трьох великих підстанцій потужністю 330 кіловатів та будівництво однієї нової на Західній Україні.

ЄБРР є одним із ключових донорів у реалізації проєктів із захисту об’єктів системи передачі електроенергії,

– підкреслив Шмигаль.

Міністр енергетики додав, що партнери виділили вже понад 582 мільйони євро від початку повномасштабного вторгнення Росії на захист енергетики та формування необхідних резервів.

Тож, Конференція з відновлення України у Польщі була дуже продуктивною. Адже дозволила отримати підтримку партнерів у тих галузях, які найбільше потребують вкладень саме зараз.

Загалом, за словами прем'єрки Юлії Свириденко, у Гданську українська делегація уклала 160 угод на загальну суму понад 10 мільярдів євро.