Внесут одну поправку: в заявлении на соцпомощь придадут важный пункт
Источник:Федерация профсоюзов Украины
Минсоцполитики хочет изменить кое-что в форме заявления на все виды соцпомощи и компенсации. В частности, добавить одно очень важное для украинцев примечание.
Что изменят
В заявление хотят добавить согласие на передачу и обработку данных на случай получения иностранной помощи.
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Так что в форму прибавят такую норму:"На случай возникновения обстоятельств, при которых мне может быть оказана помощь за счет средств правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, я соглашаюсь на передачу (при необходимости) моих персональных данных и персональных данных лиц из состава моего домохозяйства и членов моей семьи, правительствам иностранных государств, международным организациям, донорским учреждениям для оказания помощи и мониторинга".
Помощь от ООН зимой
Минсоцполитики и Детский фонд ООН (UNICEF) ввели финансовую помощь для наиболее уязвимых категорий лиц, пострадавших от войны. В частности, речь идет о многодетных семьях с низким уровнем достатка.
Также помощь от ООН могут получить малообеспеченные семьи, в составе которых есть дети с инвалидностью. Однако претендовать на нее могут только жители таких областей:
- Запорожская;
- Харьковская;
- Днепропетровская.
Проект стартовал 1 декабря и рассчитан на пять тысяч украинских семей. Помощь будут оказывать в течение 3 месяцев, а ее сумма будет составлять:
- 3 600 гривен на каждого взрослого члена домохозяйства;
- 6 600 гривен – детям.