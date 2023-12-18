Внесут одну поправку: в заявлении на соцпомощь придадут важный пункт

Минсоцполитики хочет изменить кое-что в форме заявления на все виды соцпомощи и компенсации. В частности, добавить одно очень важное для украинцев примечание.

Что изменят

В заявление хотят добавить согласие на передачу и обработку данных на случай получения иностранной помощи.

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Так что в форму прибавят такую норму: "На случай возникновения обстоятельств, при которых мне может быть оказана помощь за счет средств правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, я соглашаюсь на передачу (при необходимости) моих персональных данных и персональных данных лиц из состава моего домохозяйства и членов моей семьи, правительствам иностранных государств, международным организациям, донорским учреждениям для оказания помощи и мониторинга".

Помощь от ООН зимой

Минсоцполитики и Детский фонд ООН (UNICEF) ввели финансовую помощь для наиболее уязвимых категорий лиц, пострадавших от войны. В частности, речь идет о многодетных семьях с низким уровнем достатка.

Также помощь от ООН могут получить малообеспеченные семьи, в составе которых есть дети с инвалидностью. Однако претендовать на нее могут только жители таких областей:

Запорожская;

Харьковская;

Днепропетровская.

Проект стартовал 1 декабря и рассчитан на пять тысяч украинских семей. Помощь будут оказывать в течение 3 месяцев, а ее сумма будет составлять: