8 сентября, 10:09
Согласно решению суда: администрация Трампа должна потратить миллиарды долларов на помощь
Администрация Дональда Трампа и в дальнейшем находится под судебным обязательством потратить миллиарды долларов из фондов иностранной помощи США. Их срок действия истекает в конце этого месяца.
В частности федеральный апелляционный суд отклонил просьбу правительства о немедленном вмешательстве, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Решение в пятницу приняла коллегия из трех судей апелляционного суда. И это последнее поражение Трампа в борьбе за право отказаться тратить средства, которые Конгресс утвердил на программы помощи по всему миру.