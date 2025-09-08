Согласно решению суда: администрация Трампа должна потратить миллиарды долларов на помощь

Администрация Дональда Трампа и в дальнейшем находится под судебным обязательством потратить миллиарды долларов из фондов иностранной помощи США. Их срок действия истекает в конце этого месяца.

В частности федеральный апелляционный суд отклонил просьбу правительства о немедленном вмешательстве, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Решение в пятницу приняла коллегия из трех судей апелляционного суда. И это последнее поражение Трампа в борьбе за право отказаться тратить средства, которые Конгресс утвердил на программы помощи по всему миру.

