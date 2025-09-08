Зокрема федеральний апеляційний суд відхилив прохання уряду про негайне втручання, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Рішення у п’ятницю ухвалила колегія з трьох суддів апеляційного суду. І це остання поразка Трампа в боротьбі за право відмовитися витрачати кошти, які Конгрес затвердив на програми допомоги по всьому світу.

Ба більше, Міністерство юстиції вже дало зрозуміти в судових документах, що, ймовірно, звернеться до Верховного суду США. Відомство звертатиметься з проханням терміново розглянути справу та призупинити заборону вашингтонського федерального судді найближчими днями.

За оцінками, близько 12 мільярдів із 30 мільярдів доларів, які є предметом судової суперечки, втратять чинність після 30 вересня. Це станеться, якщо Держдепартамент та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) принаймні не представлять планів їх використання.

Зверніть увагу! Остання дія Апеляційного суду округу Колумбія не є остаточним рішенням щодо законності спроб Трампа та інших урядовців США "відкликати" кошти іноземної допомоги. Це частина ширшої ініціативи його адміністрації зі згортання діяльності USAID та різкого скорочення міжнародної присутності США.

Федеральний суддя Амір Алі 3 вересня постановив, що відмова адміністрації витрачати кошти, ймовірно, порушує закон США, який регулює процедури ухвалення рішень федеральними агентствами. Раніше він зупинив блокування фінансування, посилаючись на принципи поділу влади, але змінив підстави після того, як інша колегія апеляційного суду частково скасувала ту ухвалу.

Алі написав, що адміністрація "не надала жодного обґрунтування, щоб відступити від фундаментального принципу, що асигнування Конгресу мають виконуватися".

Незадовго до ухвали Алі, Трамп звернувся до Конгресу з проханням відкликати понад 4 мільярди доларів іноземної допомоги, які мають втратити чинність цього року, включаючи 3,2 мільярда з бюджету на 2024 рік, що підпадає під останнє рішення суду. Про це свідчать матеріали справи.

Крок Трампа, відомий як "кишенькове скорочення", спрямований на те, щоб уникнути витрат коштів, якщо Конгрес не встигне вжити заходів до кінця вересня,

– пише Bloomberg.

Цей механізм широко розглядається як перевірка його здатності обходити повноваження законодавців у майбутньому, повідомляло Bloomberg News.

У черговому зверненні до Апеляційного суду округу Колумбія Міністерство юстиції заявило, що має «повний намір розподілити» — тобто зобов’язати агентства витратити — кошти, які втрачають чинність і які Трамп не запропонував Конгресу відкликати.

Чи може виконавча влада відмовитися витрачати кошти, які Конгрес уже асигнував, «це питання для політичних гілок влади, а не для судів, які втручаються за позовом приватних сторін», написали урядові юристи.

