"Друзья" России призывают ЕС не конфисковывать замороженные активы Кремля

Страны, симпатизирующие России, призывают ЕС отказаться от идеи конфисковать активы Москвы на сумму более 200 миллиардов евро. Среди них - представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии.

Что сторонники России требуют от ЕС

Представители этих стран частно призывают ЕС продолжать "сопротивляться давлению" со стороны США и Великобритании по конфискации более 200 миллиардов евро российских государственных активов. Это средства, которые были заморожены после вторжения в Украину в феврале 2022 года, для помощи в восстановлении Киева.

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Эти страны очень скептически относятся к этой идее. Их беспокоит то, что это создаст прецедент. Иначе говоря, эти страны будут опасаться, что они могут стать следующими, кто проиграет,

– отметил один из чиновников, на которого ссылается Politico.

Сейчас планы о конфискации замороженных российских активов в Европе и использования этих средств на помощь Украине отложены. Издание пишет, что страны Западной Европы решительно против этого решения, поскольку боятся правовых последствий и потенциальной нестабильности в еврозоне.

Какова позиция ЕС

ЕС рассматривает менее радикальное предложение по изъятию доходов от инвестирования замороженных активов, оцененных примерно в 2,5-3 миллиарда евро в год, из которых 90% расходов будут направлены на закупку оружия для Украины.

Этот шаг также может быть частью мотивации стран для лоббирования. Кроме страха перед созданием прецедента, они могут действовать в интересах Путина, не желая, чтобы ЕС помогал Украине на поле боя.

Я допускаю, что россияне могли попросить своих друзей устроить эту шумиху,

– сказал один высокопоставленный дипломат из страны, не входящей в ЕС.

! Если это так, лоббирование этих стран будет следовать подобному сценарию, который наблюдался с начала конфликта в Украине. Правительства, которые не всегда открыто поддерживали Россию, выполняли некоторые ее задачи.

Например, Турция, Китай и ОАЭ помогли России избежать некоторых западных санкций, введенных после начала ее полномасштабного вторжения, что дало толчок ее экономике и позволило финансировать военную машину.

! В течение войны страны Персидского залива выступали в роли посредников, способствуя обмену пленными между Россией и Украиной и заключая соглашения, которые позволяли экспортировать зерно из разрушенной войной страны. Аргумент этих стран заключается в том, что конфискация российских активов может затянуть войну и заставить их выбрать сторону против их воли.