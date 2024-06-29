Сокращение пенсии на 20%: что нужно знать работающим пенсионерам

Часть украинцев продолжает работать, несмотря на выход на пенсию. Работа в этот период прямо влияет на размер пенсионных выплат.

Как на выплаты влияет трудоустройство

Если пенсионер трудоустраивается после выхода на пенсию, он обязан сообщить об этом ПФУ. Иначе Пенсионный фонд может ввести штрафные санкции.

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На уведомление ПФУ у пенсионера есть 10 дней. Извещать Пенсионный фонд нужно и о начале предпринимательской деятельности.

Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считаетесь работающим пенсионером,

– говорится в сообщении ПФУ.

Какие последствия неуведомления ПФУ

Если пенсионер увольняется или завершает предпринимательскую деятельность, об этом также нужно сообщать ПФУ. После признания лица неработающим, пенсия станет больше.

Пенсионер, который не сообщает ПФУ о трудоустройстве своевременно, обязан компенсировать излишне выплаченные средства. Лицо может добровольно вернуть деньги или же его заставят это сделать в принудительном порядке. ПФУ имеет право отчислять до 20% от пенсионных выплат, чтобы компенсировать потери.

Предоставить указанную информацию можно как в отделении Пенсионного фонда, так и дистанционно. Для этого можно воспользоваться электронным порталом ПФУ.