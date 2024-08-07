Сократят ли пенсии до конца 2024 года

Сокращение пенсии случается редко, но в определенных ситуациях государственные органы вынуждены применять санкции к пенсионерам. О том, кого это может это коснуться до конца года, читайте далее.

Кому уменьшат пенсию до конца года

Уменьшить размер пенсионных выплат до конца 2024 года могут тем пенсионерам, которые трудоустроились, но не сообщили об этом Пенсионный фонд. Таким лицам может грозить штраф в размере до 20% от пенсионных выплат.

Читайте также: Будут ли выплаты пенсионерам ко Дню Независимости в этом году

В то же время пенсионер имеет возможность оплатить эту сумму добровольно, или же она иначе она будет взыскана через суд. Это связано с тем, что в случае трудоустройства или увольнения с работы пенсионер обязан сообщить об этом ПФУ в течение 10 дней.

Каким образом сообщить пенсионеру ПФУ об изменениях? Для сообщения о трудоустройстве, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности необходимо лично обратиться в орган Пенсионного фонда Украины или сделать это онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием считать пенсионера неработающим лицом.