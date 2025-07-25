На фоне ситуации с безопасностью в стране: в НБУ сообщили, как в Украине изменится состояние экономики
- Обновленный макропрогноз НБУ для экономики Украины учитывает интенсификацию российских атак, что повлияет на бюджет страны.
- В частности предусматривается увеличение расходов на оборону на 2025 и 2026 годы.
Ситуация с безопасностью в Украине в последние месяцы значительно ухудшилась. Кроме того, перспектива на ближайшие месяцы тоже не является плохой.
Что в НБУ говорят о состоянии экономики и бюджета?
В частности обновленный макропрогноз Нацбанка за июль 2025 года учитывает интенсификацию российских атак как на фронте, так и в тылу, передает 24 Канал со ссылкой на заместителя главы НБУ Сергея Николайчука.
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Дело в том, что очень увеличилась интенсивность воздушных атак. Поэтому НБУ, считает, что ситуация с безопасностью даже в ближайшие кварталы будет хуже, чем это оценивали в апреле.
Поэтому НБУ предусматривает необходимость высоких расходов на оборону. Это касается не только 2025 года, но и 2026 года. Кроме того, Национальный банк уже учел проект изменений в бюджет об увеличении расходов на 400 миллиардов гривен.
Также, мы учитываем, что в следующем году расходы на оборону будут оставаться значительными. Поэтому мы достаточно существенно пересмотрели прогноз дефицита бюджета - 19% ВВП,
– сообщил Сергей Николайчук.
Николайчук добавил, что финансирование дефицита является ключевым вопросом. НБУ оценивает, что на следующий год Украине необходимо 35 миллиардов долларов. И это с учетом поступлений этого года, которые будут перенесены на следующий год.
На 2027 год понадобится еще 30 миллиардов долларов. Эта примерно совпадает с оценкой правительства в потребности 75 миллиардов долларов на два года.
Важно! Однако не вся сумма гарантирована, и над привлечением этих средств нужно поработать, во избежание осложнений.