Вашингтон вместо Москвы: Фицо и Рубио договорились об энергетическом сотрудничестве

Государственный секретарь США Марко Рубио, который находится с поездкой в Европе, встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Во время встречи политики договорились о стратегическом сотрудничестве в энергетике.

О каком энергетическом сотрудничестве договорились?

Об этом Фицо и Рубио рассказали на пресс-конференции в Братиславе, пишет "Европейская правда".

Смотрите также США проведут с Венгрией и Словакией переговоры об отказе от российского газа

Речь идет о строительстве атомной электростанции в Словакии, которую будет возводить американская компания. Участие в проекте примет Westinghouse:

Словацкий премьер ожидает, что документы для строительства подготовят уже в 2027 году.

Полностью возвести станцию планируют до 2040 года.

Впрочем, только строительством АЭС сотрудничество стран не ограничится. Фицо добавил, что Словакия заинтересована покупкой у Вашингтона еще четырех истребителей F16. Это бы позволило Братиславе сформировать эскадрилью из 18 самолетов.

Однако пока США и Словакия не согласовали все детали покупки. Рубио объяснил, что "возникли определенные препятствия", но стороны пытаются их решить.

Почему Рубио встретился с Фицо?

Добавим, что это первый визит госсекретаря США в Словакию за последние семь лет.

В воскресенье, 15 февраля, Рубио заявил, что стремится углубить сотрудничество со странами Центральной Европы, пишет Reuters. Поэтому после участия в Мюнхенской конференции по безопасности он отправился в Словакию и Венгрию.

При президенте Трампе эта администрация сделает не только Словакию, но и всю Центральную Европу ключевым элементом нашего взаимодействия с континентом и миром,

– отметил Рубио.

К слову, обе страны имеют тесные связи с Россией, поскольку зависимы от поставок российской нефти и газа.

В то же время у Будапешта и Братиславы достаточно напряженные отношения с остальными странами ЕС, в том числе из-за нежелания отказываться от энергоносителей Москвы.

В противовес этому лидеры этих государств имеют теплые отношения с американским президентом Дональдом Трампом, который не очень хорошо отзывается о Европе в целом.

Важно! Рубио ранее пообещал, что во время общения со словацкими и венгерскими лидерами будет говорить и об отказе этих стран от российских энергоресурсов.

Что известно об АЭС в Словакии и Венгрии?