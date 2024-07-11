Перспективы сотрудничества с американскими оборонными компаниями: что обсуждал Зеленский в США
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями американских оборонных компаний в посольстве Украины в США во время саммита НАТО в Вашингтоне.
Перспективы совместного оборонного производства
Президент Украины пригласил американские оборонные компании на украинский рынок для сотрудничества с отечественными предприятиями, отметив значительный рост производства боеприпасов и вооружения в стране. Он также выразил потребность в усиленном международном сотрудничестве.
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Как сообщает Президент, удалось обсудили перспективы совместного оборонного производства, прежде всего боеприпасов и систем ПВО.
Обсудили перспективы совместного оборонного производства, прежде всего боеприпасов, систем ПВО, пушек, бронетехники и беспилотников, обеспечение ремонта и обслуживания военной техники.
В присутствии Президента Украины, АО "Укроборонпром" и американская компания Northrop Grumman заключили соглашение о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО.Интересно! Как сообщается, на встрече присутствовали представители компаний BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.