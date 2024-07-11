Перспективы сотрудничества с американскими оборонными компаниями: что обсуждал Зеленский в США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями американских оборонных компаний в посольстве Украины в США во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Перспективы совместного оборонного производства

Президент Украины пригласил американские оборонные компании на украинский рынок для сотрудничества с отечественными предприятиями, отметив значительный рост производства боеприпасов и вооружения в стране. Он также выразил потребность в усиленном международном сотрудничестве.

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Как сообщает Президент, удалось обсудили перспективы совместного оборонного производства, прежде всего боеприпасов и систем ПВО.

Владимир Зеленский Президент Украины Обсудили перспективы совместного оборонного производства, прежде всего боеприпасов, систем ПВО, пушек, бронетехники и беспилотников, обеспечение ремонта и обслуживания военной техники.

В присутствии Президента Украины, АО "Укроборонпром" и американская компания Northrop Grumman заключили соглашение о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО.