Советский стаж под вопросом: засчитают ли его для выхода на пенсию
- Советский стаж засчитывается в страховой стаж в Украине и может повлиять на право на пенсию и ее размер.
- Для подтверждения советского стажа нужны документы, или Пенсионный фонд может самостоятельно запросить данные из соответствующих органов.
Значительная часть украинцев сформировала основной объем трудового стажа еще до обретения независимости Украины. Именно эти годы работы часто имеют решающее значение как для приобретения права на пенсию, так и для определения ее размера.
Учитывают ли советский стаж при выходе на пенсию?
Трудовая деятельность, приобретенная еще до 1991 года, не теряет значения для пенсионного обеспечения в Украине. Стаж, сформированный в период СССР, засчитывается в страховой и может как обеспечить право на пенсию, так и повлиять на ее итоговый размер, напоминает Пенсионный фонд.
К учету берутся периоды работы до 1992 года на территории бывших советских республик, независимо от региона. В определенных случаях такие годы могут быть признаны льготными, что дает возможность раньше выйти на пенсию или получить более выгодные условия начисления.
В то же время существуют и ограничения. Не все периоды автоматически включаются в стаж:
- отдельные форматы занятости или командировки могут не учитываться, если они не соответствовали установленным требованиям учета.
Ключевым условием является отсутствие дублирования выплат: если за один и тот же период лицо не получает пенсию из другого государства, советский стаж может быть зачислен в полном объеме.
Как подтвердить стаж приобретенный в СССР?
При оформлении пенсии важно не только задекларировать стаж, но и подтвердить его документально, уточняет "Судебно-юридическая газета". Заявитель должен сообщить, получает ли он пенсию из-за границы, и предоставить соответствующие подтверждения или объяснения.
В случае отсутствия документов Пенсионный фонд может самостоятельно направить запросы в соответствующие органы. После проверки данных подтвержденные периоды включаются в страховой стаж, что часто становится решающим для назначения или перерасчета пенсии.
На сколько выросли требования к стажу в 2026 году?
В 2026 году требования к страховому стажу в очередной раз повысились, что является частью поэтапной пенсионной реформы. Теперь для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа. Если этого недостаточно, возможность оформить пенсию переносится на более поздний возраст.
В частности, в 63 года право на выплаты возникает при наличии не менее 23 лет стажа, а в 65 лет от 15 лет. Таким образом, с каждым годом минимальные требования постепенно растут, сужая круг тех, кто может выйти на пенсию в 60.
Если же человек не накопил даже минимального стажа, предусмотренного для 65 лет, пенсия по возрасту не назначается. В таком случае государство предоставляет другую форму поддержки - социальную помощь, которая рассчитывается индивидуально в зависимости от доходов.