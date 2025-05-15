На фоне современной войны: новая реальность меняет спрос на металлы
- Современная война увеличивает спрос на стратегические металлы, необходимые для обороны и "зеленой" энергетики, такие как медь, графит, германий и редкоземельные элементы.
- Горные компании, такие как BHP, Glencore и Barrick, ускоряют запуск новых месторождений, чтобы удовлетворить растущий спрос на эти металлы.
Условия современной войны привели Запад к зависимости от стратегических металлов. Именно они необходимы для обороны и "зеленой" энергетики.
Спрос на металлы растет из-за войны
На фоне увеличения оборонных бюджетов страны сталкиваются с нехваткой ключевых материалов, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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Среди них медь, графит, германий и редкоземельные элементы. Все эти материалы существенно необходимы для производства снарядов, дронов, спутников и серверов.
Правительство США на самом высоком уровне встревожено. У них просто нет металлов, в которых нуждается современная война,
– сказал сопредседатель компании Ivanhoe Mines Роберт Фридланд.
Например, один снаряд калибра 155 миллиметров содержит до 1 килограмма меди. А спрос на этот металл со стороны западных армий вырос на 15–18% ежегодно.
Кроме того, эти ресурсы необходимы для развития возобновляемой энергетики:
- солнечных панелей;
- аккумуляторов;
- линий электропередач.
FT сообщает, что это является причиной, почему горные гиганты ускоряют запуск новых месторождений. Речь идет о BHP, Glencore и Barrick.
В частности предупреждение озвучили и аналитики Carnegie Endowment. То есть если США и их союзники не изменят подход к обеспечению критическим сырьем, то они могут потерять военное преимущество.
Обратите внимание! В частности действующие оборонные запасы Соединенных Штатов покрывают менее половины вероятных годовых потребностей.