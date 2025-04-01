Компания Маска просит правительство США освободить ее от пошлин Трампа

SpaceX просит правительство США освободить компанию от уплаты импортных пошлин, введенных администрацией Трампа в отношении китайских товаров. Компания хочет разрешение на беспошлинный ввоз двух единиц оборудования, необходимого для производства терминалов Starlink, поскольку аналогов в США нет.

Компанию Маска обременяют пошлины Трампа

SpaceX заявила, что планирует с 2026 года полностью производить необходимое оборудование в США, а пока нуждается в китайских компонентах, передает 24 Канал со ссылкой на издание The Telegraph.

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Исключение может быть одобрено в течение 30 дней и будет действовать только до конца мая, поэтому компании придется оперативно импортировать оборудование, если запрос утвердят.

Освобождение от пошлины позволило бы SpaceX снизить тариф с 25% до 0%, хотя импорт все еще подлежал бы общей 20% пошлине, введенной Трампом во время второго срока.

В то же время SpaceX раскритиковала налоговую политику в других странах, отмечая, что иностранные компании не сталкиваются с такими же барьерами на рынке США.

Заметьте! Тем временем президент США Дональд Трамп анонсировал новые взаимные пошлины, которые коснутся всех стран. Ранее его администрация уже ввела высокие пошлины на китайский импорт.

Расходы компаний растут из-за пошлин

SpaceX сообщила Управлению торгового представителя США (USTR), что компания ITW планирует перенести производство системы пайки в США в 2026 году. В то же время пока нет проверенной альтернативы, которую можно было бы использовать в производстве.

Ранее Tesla предупредила администрацию Трампа, что новые тарифы могут повысить ее расходы и вызвать ответные меры со стороны других стран.

Американские экспортеры испытывают непропорционально высокого воздействия в ответ на торговые решения США,

– говорится в письме компании.

Илон Маск также отмечал, что "влияние тарифов на себестоимость не является незначительным".