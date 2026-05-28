Правительство кардинально изменит спецпенсии для военных: кого затронет реформа

В Украине хотят изменить подход к начислению специальных пенсий. Он должен устранить несправедливость в отношении выплат для мобилизованных военнослужащих и кадровых военных.

Что изменит реформа спецпенсий

Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в интервью АрмияInform.

По его словам, нынешняя система часто несправедлива к военным. Ведь после начала полномасштабной войны мобилизовали много украинцев, которые никогда не служили в армии. Но на них не распространяют специальные законы кадровых военных, а значит они не могут получить таких же преимуществ при выходе на пенсию.

Тогда как новая модель предусматривает переход от специальных к профессиональным пенсиям. У них изменится главное условие начисления выплат:

Сейчас нужно иметь не менее 25 лет стажа, чтобы получить специальную пенсию. Те, кто не досчитался хотя бы года, теряют весь стаж.

Профессиональная пенсия даст человеку возможность уже после 12 месяцев накапливать взносы. То есть для мобилизованных даже год службы будет формировать право на такую пенсию.

Реформа спецпенсий, то есть переход от специальных пенсий к профессиональным, должна сформировать справедливые правила для всех, кто защищал страну, и подготовить систему к росту количества военных пенсий после демобилизации,

– пояснил Улютин.

Обратите внимание! Для участников боевых действий Минсоцполитики рассматривает также отдельную государственную надбавку. А если мобилизованный после войны продолжит служить по контракту, то его профессиональная пенсия будет расти с каждым годом службы.

Кого затронет реформа спецпенсий

Улютин подчеркнул, что военные, которые уже получают специальные пенсии, после реформы ничего не потеряют. Все выплаты, которые начислило государство, они будут получать и в дальнейшем.

А вот на тех, кто служит сейчас, ждет переход на профессиональную пенсию. Он будет постепенным:

до введения реформы годы будут считать по действующим правилам;

после запуска нововведений – уже по новым.

Военные, которые имеют более 13 лет стажа тоже будут выходить на пенсию по старой системе спецпенсий.

В то же время в Минсоцполитики посчитали, что на переход к профессиональным пенсиям может понадобиться около 12 – 13 лет.

Это будет происходить постепенно для того, чтобы люди, которые будут заходить в профессию, могли накопить профессиональные взносы для своих пенсионных выплат,

– добавил Улютин.

Планируется, что профессиональные пенсии будут финансировать не из государственного бюджета, а из специальных взносов, которые будут делать работодатели в эту систему.

Заметьте! Сейчас Минсоцполитики завершает работу над пенсионным законопроектом и необходимыми финансовыми расчетами. Старт реформе хотят дать уже в этом году.