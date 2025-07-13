Сотни тысяч гривен: какие пенсии получают прокуроры и судьи в Украине

Судьи и прокуроры относятся к тем категориям украинцев, которые получают самые высокие спецпенсии. Некоторые выплаты достигают почти 400 000 гривен.

Самые высокие спецпенсии прокуроров и судей

ПФУ предоставил список 20 крупнейших пенсий по различным категориям спецпенсионеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.

Судьи – 390 тысяч гривен составляет самая большая пенсия, условный ТОП-20 замыкает пенсия размером почти 320 тысяч. Прокуроры – 219 и 119 тысяч соответственно,

– сообщил Гетманцев.

Самые высокие пенсии судей:

390 184 гривны;

367 521 гривна;

364 171 гривна;

354 713 гривен;

350 640 гривен;

347 422 гривны;

346 435 гривен;

345 056 гривен;

344 466 гривен;

337 567 гривен.

Самые высокие пенсии прокуроров:

219 276 гривен;

193 772 гривны;

190 932 гривны;

172 941 гривна;

166 388 гривен;

163 381 гривна;

161 438 гривен;

156 692 гривны;

148 375 гривен;

147 521 гривна.

Спецпенсии в Украине могут отменить

Спецпенсии в Украине получают судьи, прокуроры и чиновники. Планируют, что отменить их могут для:

бывших и действующих судей;

бывших и действующих прокуроров;

бывших и действующих сотрудников силовых структур.

"Клановые" спецпенсии в сотни тысяч гривен, которые возмущают людей – это официальное, публичное и дерзкое признание исключительности отдельных каст – судей, силовиков, госслужащих. При минимальной пенсии 2 361 гривна, когда больше половины украинских пенсионеров получают меньше 5 000 гривен, спецпенсии по 100 тысяч и более – вопиющая несправедливость,

– говорит Гетманцев.

Сейчас Верховная Рада готовится к отмене спецпенсий. Законопроект уже прошел обсуждение в профильном комитете и рекомендован ко второму чтению.

Сейчас текст законопроекта в финальной редакции не опубликован. Впрочем, доработанная версия предусматривает установление новых условий пенсионного обеспечения за выслугу лет, по инвалидности работников прокуратуры