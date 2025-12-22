Укр Рус
22 декабря, 07:00
Справка о стаже работы: как через Дию посмотреть годы и страховые взносы

Янина Мурдза
  • Справки ОК-5 и ОК-7 содержат информацию о страховом стаже и сумме зарплат, с которых платили взносы в Пенсионный фонд Украины.
  • Чтобы получить данные о страховом стаже в приложении Дия, нужно авторизоваться, заказать ее и загрузить в случае необходимости.

Получить справку о стаже работы можно онлайн через Дию. Эта услуга является бесплатной и предоставляется за считанные минуты.

Какие данные о стаже есть в Дии?

Справки ОК-5 и ОК-7 содержат информацию о страховом стаже и суммы зарплат, с которых платили взносы в Пенсионный фонд Украины. Заказать справки можно онлайн, пишет 24 Канал со ссылкой на Дию.

По данным ПФУ, справки отличаются следующим образом:

  • справка ОК-5 формируется за период с 2000 года и содержит данные о сумме заработка для расчета пенсии, определения стажа, уплаты страховых взносов;
  • справка ОК-7 содержит данные за период с 2011 года о суммах зарплаты, с которой уплачен единый социальный взнос, и страховой стаж.

Обратите внимание! Обычно справку ОК-5 используют при оформлении пенсии, а ОК-7 – для определения стажа при расчете сумм больничных, начисления пособия по безработице и тому подобное.

Как получить справку о стаже через Дию?

Получить справку в приложении Дия для смартфонов можно, авторизовавшись и выбрав раздел "Справки", затем "Справка ОК-5" или "Справка ОК-7", затем – нажав кнопку "Заказать справку".

Через некоторое время, которое обычно длится не дольше нескольких минут, заказанная справка отобразится в приложении. Там ее можно просмотреть или скачать.

Чтобы получить справку на портале Дия, нужно авторизоваться через BankID или электронную подпись. Далее в меню услуги нужно выбрать:

  • вкладку "Пенсии, льготы и помощь";
  • нужную справку ОК-5 или ОК-7;
  • нажать кнопку "Получить справку";
  • проверить информацию о себе и при необходимости исправить;
  • нажать кнопку "Готово".

Какие есть другие способы получить справку о стаже работы?

  • Узнать о своем страховом стаже можно при обращении в Пенсионный фонд лично, предоставив паспорт и идентификационный код, или онлайн.

  • Для дистанционного получения справки нужно зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ, нажать "Вход" и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), логина и пароля, или системы ID.GOV.UA, или Дия.Подпись).

  • Далее в разделе "Коммуникации с ПФУ" в меню слева выберите пункт "Запрос на получение электронных документов", а в поле "Тип звернення" – "Справка ОК-5" или "Справка ОК-7".

  • Затем дайте согласие на передачу и обработку персональных данных и нажмите "Отправить в ПФУ". Сформированную через несколько минут справку можно найти в разделе "Мои обращения" и загрузить при необходимости.