Для получения льгот ВПЛ нужна справка: сколько она действует и когда могут забрать

Для получения ряда выплат и льгот внутренне перемещенные лица должны получить специальную справку. В некоторых случаях ее могут отменить, а иногда наличие документа вообще не требуется.

Сколько действует справка ВПЛ и когда ее могут забрать?

Для справки ВПО не выделяют специального срока, пишет 24 Канал со ссылкой на Правительственный контактный центр.

Справка ВПЛ действует бессрочно, но может быть отменена, если внутренне перемещенное лицо:

подало заявление на отмену действия справки ВПЛ;

совершило уголовное правонарушение;

вернулось к покинутому постоянному месту жительства;

выехало на постоянное место жительства за границу;

подало заведомо недостоверные сведения.

В случае добровольного возвращения к покинутому постоянному месту жительства или выезда за границу, внутренне перемещенное лицо обязано сообщить об этом уполномоченный орган по месту получения справки не позднее чем за три дня до дня отъезда.

В случае, если справка ВПЛ утрачена или испорчена, выдается дубликат на основании заявления.

Какие есть выплаты и льготы для ВПЛ?

Переселенцы ежемесячно получают дополнительную поддержку от государства:

2 000 гривен – для взрослых;

3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью.

Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или тем, которые имеют низкие доходы.

Размер помощи в 2026 году не изменится, однако изменятся условия получения:

Оформить выплаты могут например, лица с инвалидностью или дети с инвалидностью, или семьи, в которых среднемесячный совокупный доход на одного человека не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2025 году – 9 444 гривны) .

. В 2026 году прожиточный минимум вырастет, поэтому предельная сумма тоже – 10 380 гривен.

Также есть разные льготы для ВПЛ, кроме соцвыплат:

Субсидия на аренду жилья

Семьи ВПЛ, которые тратят на аренду более 20% от своего совокупного дохода, могут рассчитывать на государственную компенсацию части стоимости аренды жилья.

Компенсация за жилье

Программа "еВідновлення" охватывает также временно оккупированные территории, поэтому ВПЛ из таких регионов смогут подать заявление на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье после вступления в силу обновленного закона.

Для детей-ВПЛ действуют следующие привилегии:

Первоочередное зачисление в учреждения дошкольного образования и школы; Бесплатное питание в образовательных учреждениях; Бесплатное оздоровление или отдых; Социальная стипендия в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования; Первоочередное поселение и скидка на проживание в студенческих общежитиях; Льготный кредит на обучение.

Что еще стоит знать переселенцам?