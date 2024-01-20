Кому больше платить в 2024 году: каких специалистов искали работодатели в прошлом году

OLX Работа собрали данные о том, какие вакансии были самыми востребованными и оплачиваемыми в 2023 году. Оказалось, что строительная сфера сейчас наиболее прибыльна.

Кто будет получать самые большие зарплаты в 2024 году

В прошлом году наиболее оплачиваемой сферой оказалась строительная, сообщили в пресс-службе OLX Работа. 24 Канал.

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На специалистов по этой отрасли в последние годы наблюдается высокий спрос. В то же время это одна из сфер, где больше всего ощущается кадровый голод. Поэтому можем предположить, что высокие зарплаты для специалистов этой отрасли будут наблюдаться и в следующем 2024 году.

– написали в OLX.

Самые средние зарплаты в 2023 году были в:

облицовщиков – 49 290 гривен;

менеджеров по продажам – 40 877 гривен;

дальнобойщиков – 41 595 гривен;

фасадщик – 40 000 гривен;

штукатур – 35600 гривен.

На какие профессии чаще всего искали работников

продавец – 136 тысяч объявлений;

водитель – 85,3 тысячи объявлений;

повар – 52,3 тысячи объявлений;

разнорабочий – 48,7 тысячи объявлений;

швея и портной – 37,4 тысячи объявлений;

продавец-консультант – 33,1 тысячи объявлений;

грузчик – 33,1 тысячи объявлений;

уборщица – 32,6 тысячи объявлений;

охранник – 32,6 тысячи объявлений;

бариста – 28,1 тысячи объявлений.

Статистика сформирована на данных по платформе OLX Работа за период январь-декабрь 2023 года.