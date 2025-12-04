Спрос на "зимнюю поддержку" вырос: количество заявок больше, чем в 2024 году
- По состоянию на 4 декабря 2025 года украинцы подали 14,8 миллиона заявок на "зимнюю тысячу", из них 12 миллионов через Дію и почти 952 тысячи через Укрпочту.
- На выплаты "зимней тысячи" выделено до 3 миллиардов гривен.
В этом году в рамках "Зимней поддержки" украинцы могут получить помощь в размере 1 тысяча гривен. И спрос на нее в этом году достаточно существенный.
Что известно о "зимней тысяче" в 2025 году?
Он даже больше, чем в 2024 году, пишет 24 Канал со ссылкой на данные Правительственный портал.
В общем украинцы подали 14,8 миллиона заявок. Из них 12 миллионов подали через Дію и почти 952 тысячи – через Укрпочту. Такая информация доступна по состоянию на 4 февраля 2025 года.
В частности в рамках следующих волн выплат "Зимней поддержки" помощь в 1 000 гривен получат более 2,2 миллиона украинцев:
- примерно 1,3 миллиона – в третью волну;
- еще почти 866 тысяч – в четвертую.
Заметьте! Вместе на эти выплаты выделено до 3 миллиардов гривен.
3 декабря профинансируют "зимнюю тысячу" для тех, кто подавал заявку в Дії 18 и 19 ноября. Поэтому в ближайшие дни получат помощи лица с заявками 20 – 22 ноября.
Те, кто оформил заявку через отделение Укрпочты, начнут получать средства 6 декабря.
Сколько людей получили "тысячу Зеленского" в 2024 году?
Прием заявок на выплаты по программе "Зимняя еПоддержка" завершился, о чем сообщили 3 марта 2025 года в Минэкономики.
14,4 миллиона граждан воспользовались возможностью получить 1 000 гривен помощи через Дію, отделения банков-партнеров и Укрпочту в течение трех зимних месяцев, в течение которых длилась программа,
– говорится в сообщении.
12,7 миллиона человек получили помощь по прямым заявкам:
- Дія – 12 миллионов;
- банки-партнеры – 577 тысяч;
- Укрпочта – 130 тысяч.
1,7 миллиона – через Укрпочту:
- пенсионеры;
- люди с инвалидностью;
- жители прифронтовых территорий.
Важно! То есть по состоянию на 4 декабря 2025 года заявок подали больше, чем подали за весь период выплаты в прошлом году.
Что еще известно о "зимней тысяче"?
- Оформить "зимнюю тысячу" украинцы могут до определенного числа. Срок подачи заявки – до 24 декабря 2025 года.
- Если поддержка поступила на карту "Национальный кэшбек" через Дію, то ее нужно потратить до 30 июня 2026 года.
- Если "тысячу Зеленского" оформляли через Укрпочту, то – до 25 января 2026 года. Если человек получает пенсию или соцвыплаты в Укрпочте, и средства поступили автоматически – до 25 декабря 2025 года.