Попит на "зимову підтримку" зріс: кількість заявок більша, ніж у 2024 році

Цьогоріч у рамках "Зимової підтримки" українці можуть отримати допомогу у розмірі 1 тисяча гривень. І попит на неї цьогоріч досить суттєвий.

Що відомо про "зимову тисячу" у 2025 році?

Він є навіть більшим, ніж 2024 року, пише 24 Канал з посиланням на дані Урядовий портал.

Читайте також Програма "УЗ-3000" стартувала: хто першим може купити квитки на потяг

Загалом українці подали 14,8 мільйона заявок. З них 12 мільйонів подали через Дію і майже 952 тисячі – через Укрпошту. Така інформація доступна станом на 4 лютого 2025 року.

Зокрема у межах наступних хвиль виплат "Зимової підтримки" допомогу в 1 000 гривень отримають понад 2,2 мільйона українців:

приблизно 1,3 мільйона – у третю хвилю; ще майже 866 тисяч – у четверту.

Зауважте! Разом на ці виплати виділено до 3 мільярдів гривень.

3 грудня профінансують "зимову тисячу" для тих, хто подавав заявку в Дії 18 та 19 листопада. Тож найближчими днями отримають допомоги особі із заявками 20 – 22 листопада.

Ті, хто оформив заявку через відділення Укрпошти, почнуть отримувати кошти 6 грудня.

Скільки людей отримали "тисячу Зеленського" у 2024 році?

Приймання заявок на виплати за програмою "Зимова єПідтримка" завершилося, про що повідомили 3 березня 2025 року в Мінекономіки.

14,4 мільйона громадян скористалися можливістю отримати 1 000 гривень допомоги через Дію, відділення банків-партнерів та Укрпошту впродовж трьох зимових місяців, протягом яких тривала програма,

– йдеться у повідомленні.

12,7 мільйона осіб отримали допомогу за прямими заявками:

Дія – 12 мільйонів; банки-партнери – 577 тисяч; Укрпошта – 130 тисяч.

1,7 мільйона – через Укрпошту:

пенсіонери; люди з інвалідністю; мешканці прифронтових територій.

Важливо! Тобто станом на 4 грудня 2025 року заявок подали більше, ніж подали за весь період виплати торік.

Що ще відомо про "зимову тисячу"?