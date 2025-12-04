Попит на "зимову підтримку" зріс: кількість заявок більша, ніж у 2024 році
- Станом на 4 грудня 2025 року українці подали 14,8 мільйона заявок на "зимову тисячу", з них 12 мільйонів через Дію і майже 952 тисячі через Укрпошту.
- На виплати "зимової тисячі" виділено до 3 мільярдів гривень.
Цьогоріч у рамках "Зимової підтримки" українці можуть отримати допомогу у розмірі 1 тисяча гривень. І попит на неї цьогоріч досить суттєвий.
Що відомо про "зимову тисячу" у 2025 році?
Він є навіть більшим, ніж 2024 року, пише 24 Канал з посиланням на дані Урядовий портал.
Читайте також Програма "УЗ-3000" стартувала: хто першим може купити квитки на потяг
Загалом українці подали 14,8 мільйона заявок. З них 12 мільйонів подали через Дію і майже 952 тисячі – через Укрпошту. Така інформація доступна станом на 4 лютого 2025 року.
Зокрема у межах наступних хвиль виплат "Зимової підтримки" допомогу в 1 000 гривень отримають понад 2,2 мільйона українців:
- приблизно 1,3 мільйона – у третю хвилю;
- ще майже 866 тисяч – у четверту.
Зауважте! Разом на ці виплати виділено до 3 мільярдів гривень.
3 грудня профінансують "зимову тисячу" для тих, хто подавав заявку в Дії 18 та 19 листопада. Тож найближчими днями отримають допомоги особі із заявками 20 – 22 листопада.
Ті, хто оформив заявку через відділення Укрпошти, почнуть отримувати кошти 6 грудня.
Скільки людей отримали "тисячу Зеленського" у 2024 році?
Приймання заявок на виплати за програмою "Зимова єПідтримка" завершилося, про що повідомили 3 березня 2025 року в Мінекономіки.
14,4 мільйона громадян скористалися можливістю отримати 1 000 гривень допомоги через Дію, відділення банків-партнерів та Укрпошту впродовж трьох зимових місяців, протягом яких тривала програма,
– йдеться у повідомленні.
12,7 мільйона осіб отримали допомогу за прямими заявками:
- Дія – 12 мільйонів;
- банки-партнери – 577 тисяч;
- Укрпошта – 130 тисяч.
1,7 мільйона – через Укрпошту:
- пенсіонери;
- люди з інвалідністю;
- мешканці прифронтових територій.
Важливо! Тобто станом на 4 грудня 2025 року заявок подали більше, ніж подали за весь період виплати торік.
Що ще відомо про "зимову тисячу"?
- Оформити "зимову тисячу" українці можуть до певного числа. Термін подачі заявки – до 24 грудня 2025 року.
- Якщо підтримка надійшла на картку "Національний кешбек" через Дію, то її потрібно витратити до 30 червня 2026 року.
- Якщо "тисячу Зеленського" оформлювали через Укрпошту, то – до 25 січня 2026 року. Якщо людина отримує пенсію чи соцвиплати в Укрпошті, і кошти надійшли автоматично – до 25 грудня 2025 року.