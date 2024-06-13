Украинцы начали тратить меньше: о чем свидетельствует статистика НБУ
Источник:НБУ
Украинцы преимущественно выбирают безналичный способ оплаты покупок. В большинстве для этого используют платежные карты с чипами для бесконтактного расчета.
Какой способ оплаты выбирают украинцы
За первый квартал нынешнего года, количество операций с использованием платежных карточек достигло 1 950,9 миллиона. Их общая сумма – 1 489,7 миллиардов гривен.
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Из них безналичными были 1 837,6 миллиона операций на общую сумму 960,9 миллиарда гривен. А 94 из 100 операций с платежными карточками – безналичные,
– сообщают представители НБУ.
Больше всего украинцы рассчитываются в торговых сетях. С января по март они совершили 1 323,4 миллиона таких операций на сумму 433,2 миллиарда гривен.
Какова средняя сумма оплат
14,6% от суммы всех финансовых операций это оплата товаров и услуг в интернете. В свою очередь, переводы с карты на карту составили – 32,9%.
Средняя сумма операций за год изменилась так:
- в торговых сетях средний чек – 327 гривен, для сравнения в первом квартале прошлого года он составлял 344 гривны;
- оплата товаров и услуг в интернете – 541 гривна – в 2023 году 460 гривен;
- перевод с карты на карту – 1 931 гривна – в прошлом году 2 133 гривен.