Який спосіб оплати обирають українці
За перший квартал теперішнього року, кількість операцій з використанням платіжних карток сягнула 1 950,9 мільйона. Їх загальна сума – 1 489,7 мільярдів гривень.
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З них безготівковими були 1 837,6 мільйона операцій на загальну суму 960,9 мільярда гривень. А 94 зі 100 операцій з платіжними картками – безготівкові,
– повідомляють представники НБУ.
Найбільше українці розраховуються у торгових мережах. З січня по березень вони здійснили 1 323,4 мільйона таких операцій на суму 433,2 мільярда гривень.
Яка середня сума оплат
14,6% від суми усіх фінансових операцій це оплата товарів і послуг в інтернеті. Своєю чергою, перекази з карти на карту склали – 32,9%.
Середня сума операцій за рік змінилась так:
- у торговельних мережах середній чек становить 327 гривень, для порівняння у першому кварталі торік він складав 344 гривні;
- оплата товарів та послуг в інтернеті – 541 гривня – у 2023 році 460 гривень;
- переказ з картки на картку – 1 931 гривня – торік 2 133 гривень.