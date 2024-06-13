Який спосіб оплати обирають українці

За перший квартал теперішнього року, кількість операцій з використанням платіжних карток сягнула 1 950,9 мільйона. Їх загальна сума – 1 489,7 мільярдів гривень.

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З них безготівковими були 1 837,6 мільйона операцій на загальну суму 960,9 мільярда гривень. А 94 зі 100 операцій з платіжними картками – безготівкові,

– повідомляють представники НБУ.

Найбільше українці розраховуються у торгових мережах. З січня по березень вони здійснили 1 323,4 мільйона таких операцій на суму 433,2 мільярда гривень.

Яка середня сума оплат

14,6% від суми усіх фінансових операцій це оплата товарів і послуг в інтернеті. Своєю чергою, перекази з карти на карту склали – 32,9%.

Середня сума операцій за рік змінилась так: